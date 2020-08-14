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Korona Virüs

Rusya'nın koronavirüs aşısı ilk siparişini aldı

Rusya tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı ilk siparişini aldı. Vietnam aşı için sipariş veren ilk ülke oldu.

Yeniakit Publisher
2020-08-14 17:52:00 -
Rusya'nın koronavirüs aşısı ilk siparişini aldı

Rusya'nın ilk koronavirüs aşısını geliştirdiğini duyurması dünya gündeminde büyük yankı buldu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesi Rusya'nın açıkladığı aşı haberine temkinli yaklaşmış, aşının tam olarak hazır olmasının mümkün olamayacağı yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

Rusya'nın koronavirüs aşısıyla ilgili bugün önemli bir gelişme yaşandı. Vietnam Rusya'nın koronavirüs aşısı için sipariş veren ilk ülke oldu.

Vietnam'dan yapılan açıklamada koronavirüs aşısı geliştirmek için çalışmaların devam edeceği belirtildi.

Teslim tarihi henüz belli değil

Ülkede yayınlanan Tuoi Tre gazetesinin haberine göre Vietnam Rusya'dan 50-150 milyon doz tutarında aşı alacak. Bu miktarın bir kısmının Rusya tarafından bağışlanacağı, bir kısmının parasının da Vietnam tarafından karşılanacağı ifade edildi. Aşıların Vietnam'a ne zaman gönderileceği ise henüz belli değil.

2021 sonunda hazır olacak

Vietnam, koronavirüs salgınıyla aldığı tedbirler sayesinde iyi mücadele etmiş ancak ülkenin turizm bölgesi Danang'da görülmeye başlanan yeni vakalar yüzünden alarm verilmişti. Vietnam Sağlık Bakanlığı da yaptığı açıklamada ülkenin kendi geliştireceği aşının 2021 yılı sonunda hazır olacağını duyurmuştu.

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