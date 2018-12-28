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"Rusya'nın Filistin uzlaşısında başarı sağlaması uzak ihtimal"

Filistinli siyasi analist Talal Avkel:"Uzlaşının sağlanmasından çıkar sağlayacak bölgedeki ülkelerden Mısır'ın bile ilerleme kaydedemediği bir meselede başka hiçbir ülke başarı sağlayamaz"- Siyasi analist Mustafa es-Savvaf:"Moskova'nın Filistinli gruplar arasındaki çatlağı kapatma girişimleri, Rusya'nın kendisine yeni bir alan açma ve ABD yönetimiyle rekabet çabaları bağlamında ortaya çıkmıştır""Rusya'nın da bu meselede başarı sağlaması uzak bir ihtimal"- Siyasi uzman Hani Habib:"Rusya'nın Filistin'de bölünmenin son bulması çabalarının başarıyla sonuçlanacağını sanmıyorum. Ancak belki uzlaşı dosyasının uluslararası arenada ses getirmesine katkı sağlayabilir"

28 Aralık 2018 Cuma 11:48
"Rusya'nın Filistin uzlaşısında başarı sağlaması uzak ihtimal"

GAZZE (AA) - MUSTAFA HABBUŞ - Filistinli gruplar arasındaki bölünmenin son bulması için ara buluculuk rolü üstlenmeye hazırlanan Rusya'nın başarı sağlamasına uzmanlar pek ihtimal vermiyor.

Hamas ile Fetih arasında 11 yılı aşkın süredir devam eden ayrılığın son bulması için Mısır başta olmak üzere birçok ara bulucu ülke devreye girdi. Ancak bu çabalar neticesinde şu ana kadar olumlu ve ciddi bir ilerleme kaydedilemedi.

Son olarak Moskova'nın Filistin'de uzlaşının sağlanmasına katkı sağlamak için Fetih ve Hamas temsilcilerini bir araya getirecek bir toplantı düzenlemeye hazırlandığı gündeme geldi.

Bu bağlamda geçen ay, Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan resmi davet alan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin de yakında Rusya'yı ziyaret etmesi bekleniyor.

Filistinli uzmanlar, Rusya'nın uzlaşı girişiminin Hamas ve Fetih tarafından her ne kadar memnuniyetle karşılansa da başarıyla sonuçlanmayacağını öngörüyor.

- Tarafların kendi iç hesapları önem arz ediyor

Filistinli siyasi analist ve yazar Talal Avkel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rusya'nın Filistinli gruplar arasında uzlaşı sağlamada başarısız olacağı öngörüsünde bulundu.

Avkel, "Uzlaşının sağlanmasından çıkar sağlayacak bölgedeki ülkelerden Mısır'ın bile ilerleme kaydedemediği bir meselede başka hiçbir ülke başarı sağlayamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Filistin'de uzlaşının sağlanamamasının, ara bulucularla veya ne kadar güçlü olduklarıyla ilgili olmadığını belirten Avkel, bu noktada tarafların kendi iç hesaplarının önem arz ettiğini söyledi.

Avkel, Rusya'nın ilerleyen zamanlarda İsrail ile Filistin arasındaki müzakere dosyasına da yaklaşarak, Filistin meselesindeki rolünü genişletmek için uzlaşı meselesinde devreye girmeyi tercih ettiğini söyledi.

Rusya'nın Suriye'de etkin olduğuna işaret eden Avkel, "Rusya, bölgede önemli bir oyuncu durumunda. Mevcut koşullar, Moskova'nın İsrail ile Filistin arasındaki müzakere hattına güçlü bir şekilde girmesine engel oluyorsa, o da uzlaşı süreciyle devreye girebilir." dedi.

Avkel ayrıca Moskova'nın Kahire'nin ara buluculuk rolünü bozmak gibi bir çabasının olmayacağını, bilakis bu rolü destekleyerek, uzlaşının önündeki engelleri kaldırmayı hedeflediğini dile getirdi.

- ABD ile rekabet çabası

Filistinli siyasi analist ve yazar Mustafa es-Savvaf da "Moskova'nın Filistinli gruplar arasındaki çatlağı kapatma girişimleri, Rusya'nın kendisine yeni bir alan açma ve ABD yönetimiyle rekabet çabaları bağlamında ortaya çıkmıştır." diye konuştu.

Savvaf, Rusya'nın ayrıca Filistin meselesinin uluslararası kamuoyunu da yakından ilgilendirmesinden hareketle tüm taraflarla iyi ilişkiler kurmak istediğine işaret ederek, "Rusya, geçmiş yıllar boyunca kimsenin sonuç elde edemediği bu meselede başarı sağlamaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Mısır'ın geçen yıllar boyunca bölünmenin son bulması için çaba harcadığına ve halen harcamakta olduğuna ancak herhangi bir ilerleme kaydedemediğine dikkati çeken Savvaf, "Rusya'nın da bu meselede başarı sağlaması uzak bir ihtimal." dedi.

- "Rusya'nın çabaları başarılı olmayacak"

Siyasi analist Hani Habib de Rusya'nın Ortadoğu'daki siyasi ilişkilerde yeniden söz sahibi olmaya çalıştığına dikkati çekti.

Habib, "Rusya'nın Filistin'de bölünmenin son bulması çabalarının başarıyla sonuçlanacağını sanmıyorum. Ancak belki uzlaşı dosyasının uluslararası arenada ses getirmesine katkı sağlayabilir." değerlendirmesinde bulundu.



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Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 11:48
  1. Filistin
  2. Rusya

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