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Rusya'nın enerji gelirleri düştü

10 Eylül 2019 Salı 14:40
Rusya'nın enerji gelirleri düştü

MOSKOVA (AA) - Rusya'nın petrol ihracatı gelirleri bu yılın ilk yedi ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,9, doğal gaz ihracatı gelirleri yüzde 5,3 azaldı.

Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, ülkenin petrol ihracatı gelirleri ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 azalarak 69,3 milyar dolara düştü. Bu dönemde doğal gaz ihracatı gelirleri ise yüzde 5,3'lük azalışla 25,7 milyar dolara geriledi.

Bu dönemde doğal gaz ihracat hacmi yüzde 2,5 azalarak 126,8 milyar metreküpe düştü. Söz konusu dönemde Rusya'nın petrol ihracat hacmi yüzde 1,4'lük artışla 149,6 milyon tona çıktı. İhracat hacmindeki bu artışa rağmen uluslararası piyasada petrol fiyatlarının düşmesi, gelirlerin azalmasında etkili oldu.

Ocak-temmuz döneminde Rusya’nın kömür ihracatı gelirleri yüzde 9,1 artarak 9,8 milyar dolara, ihracat hacmi de yüzde 9,1 artarak 118,4 milyon tona çıktı.

Rusya, geçen yıl petrol ihracatından toplam 129 milyar dolar, doğal gaz ihracatından ise toplam 49,1 milyar dolar gelir elde etmişti.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 14:40
  1. Doğal Gaz
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