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Rusya'nın bazı Türk vatandaşlarına yönelik vizeyi kaldırması

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği:- "Rus ve Türk taraflarının tüm ilgili kurum ve şahıslarının kararname maddelerinin yürürlüğe girmesi hakkında bilgilendirilmesinin ayrıca yapılacağına dikkat çekmek isteriz"- "Bu ana dek yürürlükte olan hukuki normlar geçerliliğini korumaktadır"

06 Şubat 2019 Çarşamba 18:46
Rusya'nın bazı Türk vatandaşlarına yönelik vizeyi kaldırması

ANKARA (AA) - Rusya tarafından belirli kategorilerdeki Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasını sonlandıran kararname maddeleri hakkında bilgilendirme yapılana kadar mevcut hukuki normların geçerliliğini koruyacağı duyuruldu.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, bazı Türk vatandaşlarına yönelik vizenin kaldırılmasına ilişkin Putin tarafından imzalanan kararnameyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Putin'in, Türkiye'ye yönelik daha önce alınan vize rejimi alanındaki bazı özel ekonomik önlemlerin kaldırılmasına dair kararnameyi imzaladığı hatırlatılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Rus ve Türk taraflarının tüm ilgili kurum ve şahıslarının kararname maddelerinin yürürlüğe girmesi hakkında bilgilendirilmesinin ayrıca yapılacağına dikkat çekmek isteriz. Bu ana dek yürürlükte olan hukuki normlar geçerliliğini korumaktadır."

Putin tarafından imzalanan kararnameye göre, Kasım 2015'te vize rejimi uygulanan bazı Türk vatandaşlarına yönelik kısıtlamalar kaldırıldı.

İmzalanan kararnameyle, uluslararası kara taşımacılığı yapan sürücüler, hizmet pasaport sahipleri, Rusya'ya kısa süreli iş gezileri için gelen iş insanlarına ve Türkiye'nin Rusya'daki diplomatik temsilciliklerinde çalışanlara yönelik vize uygulamasına son verildi.

Kararnamenin, Türkiye'nin de mütekabiliyet gereği Rus vatandaşlarına yönelik benzer önlemleri alması kaidesiyle imzalandığı kaydedildi.


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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 18:46
  1. Ankara
  2. Rusya
  3. türkiye
  4. Vize

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