Rusya’nın batan denizaltısı nükleer enerjiyle çalışıyormuş

Rusya Savunma Bakanlığı denizaltı yangınının Pazartesi günü çıktığını bildirirken, olay Salı gününe kadar resmen açıklanmamıştı. Denizaltının nükleer güçle çalıştığı bilgisi de bugün paylaşıldı.

Kremlin’de Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yangının nasıl çıktığı konusunda bilgi aldı. Şoygu, yangının geminin akü bölümünde çıktığını, nükleer güç birimine hiçbir etkisinin olmadığını söyleyerek geminin nükleer güçle çalıştığını açıklamış oldu. Şoygu, 14 mürettebatın öldüğü Rus bilimsel araştırma denizaltısında çıkan yangının geminin akü bölümünde çıkararak diğer kesimlere yayıldığını söyledi. Şoygu, konu ile ilgili Putin’e yaptığı açıklamada, yangının geminin nükleer güç merkezine herhangi bir zararının olmadığını söyledi.

Savunma Bakanı Şoygu, "Uzmanların yaptığı ilk değerlendirmelere göre denizaltının restore edilmesi mümkün. Halen geminin restorasyonunun tamamlanması için ne kadar zaman gerektiğini değerlendiriyoruz. Umarım kısa zamanda yeniden çalışır hale gelir” dedi.

Putin, Rusya için bilimsel ve teknolojik değeri olan gemiyi ve arkadaşlarını kurtardıkları için denizaltı mürettebatına şeref madalyası verdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, yanan denizaltıda hayatını kaybeden denizcilerin kısa biyografini yayınladı.