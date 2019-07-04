0553 313 94 23

Rusya’nın batan denizaltısı nükleer enerjiyle çalışıyormuş

Rusya Savunma Bakanlığı denizaltı yangınının Pazartesi günü çıktığını bildirirken, olay Salı gününe kadar resmen açıklanmamıştı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 12:17
Rusya’nın batan denizaltısı nükleer enerjiyle çalışıyormuş

Rusya Savunma Bakanlığı denizaltı yangınının Pazartesi günü çıktığını bildirirken, olay Salı gününe kadar resmen açıklanmamıştı. Denizaltının nükleer güçle çalıştığı bilgisi de bugün paylaşıldı.


Kremlin’de Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yangının nasıl çıktığı konusunda bilgi aldı. Şoygu, yangının geminin akü bölümünde çıktığını, nükleer güç birimine hiçbir etkisinin olmadığını söyleyerek geminin nükleer güçle çalıştığını açıklamış oldu. Şoygu, 14 mürettebatın öldüğü Rus bilimsel araştırma denizaltısında çıkan yangının geminin akü bölümünde çıkararak diğer kesimlere yayıldığını söyledi. Şoygu, konu ile ilgili Putin’e yaptığı açıklamada, yangının geminin nükleer güç merkezine herhangi bir zararının olmadığını söyledi.


Savunma Bakanı Şoygu, "Uzmanların yaptığı ilk değerlendirmelere göre denizaltının restore edilmesi mümkün. Halen geminin restorasyonunun tamamlanması için ne kadar zaman gerektiğini değerlendiriyoruz. Umarım kısa zamanda yeniden çalışır hale gelir” dedi.


Putin, Rusya için bilimsel ve teknolojik değeri olan gemiyi ve arkadaşlarını kurtardıkları için denizaltı mürettebatına şeref madalyası verdi.


Rusya Savunma Bakanlığı, yanan denizaltıda hayatını kaybeden denizcilerin kısa biyografini yayınladı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 12:17
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Göbeğini kaşıyan adam!
    1. Göbeğini kaşıyan adam!
    2. Şehirlerarası yolda tehlikeli yolculuk
    3. SİAD Sinop Şubesi olağan üye..
    4. Sanat akademisi öğrencileri, duvarları..
    5. Akıncı Üssü davası
    6. Başkan Gültak: “Çavuşlu Deresi’ndeki..
    7. Türk Kızılaydan Musullu göçmenlere..
    8. Cidde’ye Özgürlük Heykeli
    9. Kaş arası kırışıklarına elveda deyin
    10. Altıeylül’den çocuklara ücretsiz yaz..
    11. Çizgiden tuvale yolculuk “dokunuşlar”..
    12. 2023 hedeflerine doğru Türkiye!
    13. Kars’ta trafik denetimleri sürüyor
    14. Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En..
    15. Kaza sonrası ortalık savaş alanına..
    16. Kök hücre nakli yapılan genç hayata..
    17. (Özel)Umre için biriktirdiği altınları..
    18. Atletizmde 1. Lig'e yükselme mücadelesi
    19. Trabzonspor sağlık kontrolünden geçti
    20. Polisten kaçarken takla attılar, o..
    21. Amasya’da uyuşturucu operasyonu: 2..
    22. Beslenmeniz kronik ağrılarınızla..
    23. Zafer sarhoşluğu
    24. Dış ticaretin 3’te 2’si denizden
    25. Fenerbahçe yeni sol bekini..
    26. İzinsiz böcek ve kelebek yakalayan iki..
    27. Sivas’ta bakanlık onaylı hacamat
    28. Zeynep Bastık kimdir nereli ve kaç..
    29. Tır, sıkıştırdığı otomobili metrelerce..
    30. Asfalt yüklü kamyon devrildi, sürücü..
    İBB’de 3 yeni atama!
    İBB’de 3 yeni atama!
    İmamoğlu’ndan Koç’a ilk kıyak
    İmamoğlu’ndan Koç’a ilk kıyak
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...

    Günün Karikatürü

    4 Temmuz 2019
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”