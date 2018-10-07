Rusya'nın baskısı sonrası İran bölgeden çekiliyor!

Uzun bir süredir İran'ın Suriye'deki etkinliğinin azaltılması gündemdeyken, Rusya'nın da bu doğrultuda İran'a baskı uyguladığı dile getiriliyordu. Bu baskının sonuç verdiği ve İran'ın özellikle Dera gibi bölgelerde birçok noktadan çıkartıldığı açıklanmıştı.

Suriyeli muhaliflere yakın Halab Today'e göre İran destekli güçler Deyr ez Zor'da birçok noktadan çıkmaya başladı. Rus güçlerin bölgeye gelişiyle İran destekli unsurların Meyadin ve Mehkan'dan çıkmak zorunda kalarak Elbu Kemal'e yöneldi.

Geçtiğimiz gün Rusya'ya bağlı çok sayıda zırhlı araç ve askeri birlik bölgeye sevk edilmişti.

İran'a bağlı güçler, Deyr ez Zor'da daha önce birçok bölgeden çıkarılmıştı. Rusya'nın özellikle askeri polisinin bölgelere yerleşmesiyle İran'ın etkinliğinin daha da kısıtlanması bekleniyor.

MepaNews