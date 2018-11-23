Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikast sonucu öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlanarak hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi.

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23 Kasım 2018 Cuma 14:52
Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 14:52
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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