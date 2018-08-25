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Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği Başkatibi Sotnichenko'dan Osmanlıca ve Yeni Akit paylaşımı

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği Başkatibi Alexander Sotnichenko, sosyal medya hesabından Yeni Akit'in Osmanlıca sayfasını okurken çekilmiş kişisel bir fotoğrafını paylaşarak, Osmanlıca unutmamak için gazetemizi okuduğunu yazdı.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 23:29
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği Başkatibi Sotnichenko'dan Osmanlıca ve Yeni Akit paylaşımı

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği Başkatibi Alexander Sotnichenko, sosyal medya hesabından Yeni Akit okurken çekilmiş kişisel bir fotoğrafını paylaştı.

Gazetemizin cumartesi günleri yayımlanan Osmanlıca sayfasını okuduğu fotoğrafı, altına not düşerek paylaşan Sotnichenko, "Osmanlıca unutmamak için her cumartesi Yeni Akit'le birlikte" ifadesini yazdı.

'BİR GÜN HERKES AKİT OKUYACAK'

Gazetemiz yazarlarından Ali İhsan Karahasanoğlu, Aydınlık gazetesinin bayram günleri çıkmama kararı alması sonrasında terör yandaşı HDP adayı Veli Saçılık'ın, “Aydınlık okurları üç gün Akit okur artık. Neticede aynı gemidesiniz” ifadelerine karşılık olarak köşesinden, "Akit’in, bugüne kadar solcular gibi yanar-döner hangi tavrını gördünüz? ABD karşıtı söylemle sahneye çıkıp, ABD sözcülüğü yaptığına ne zaman şahit oldunuz?" diye sormuş ve merhum Necmettin Erbakan'ın 'Bir gün herkes Milli Görüş’çü olacak' sözüne atıfta bulunarak, “Bir gün herkes Akit okuyacak zaten” dersek, yanlış söylemiş olmayız.." ifadelerini kullanmıştı.

Haber Tarihi: 25 Ağustos 2018 Cumartesi 23:29
  1. Aydın
  2. Yeni Akit
  3. Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği Başkatibi Alexander Sotnichenko

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