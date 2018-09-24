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Rusya'nın adımı sonrası İsrail'le ilk temas

Rusya Devlet Başkanı Putin, Suriye'ye S-300 sevkiyatı kararının alınması sonrası İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde 17 Eylül'de yaşanan İl-20 vakasının ana sebebinin İsrail Hava Kuvvetleri'nin eylemleri olduğunu ifade etti.

24 Eylül 2018 Pazartesi 19:19
Rusya'nın adımı sonrası İsrail'le ilk temas

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin ve Netanyahu, Suriye'ye S-300 sevkiyatı kararının alınmasının ardından İsrail tarafının talebi üzerine telefon görüştü.

"Taraflar, İsrail askerleri tarafından İsrail uçaklarının Suriye hava sahasındaki operasyonu hakkında sunulan bilgilerin Rusya Savunma Bakanlığı'nın çıkarımlarıyla çelişmesini göz önüne alarak İl-20 vakasını istişare etmeye devam etti" denen açıklamaya göre Putin, trajedinin ana sebebinin İsrail Hava Kuvvetleri'nin eylemi olduğu üzerinde durduklarını vurguladı.

'ALDIĞIMIZ KARARLAR, RUS ASKERLERE YÖNELİK TEHDİTLERİ ÖNLEME AMACI TAŞIYOR'

Rus lider, Suriye hava savunma sistemlerinin kapasitelerinin pekiştirilmesine ilişkin Rusya tarafından alınan kararların yaşanan olaya uygun olduğunun ve öncelikle terörle mücadele görevlerini yerine getiren Rus askerlerin hayatlarına yönelik her türlü olası tehdidi önleme amacı taşıdığının altını çizdi.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, daha önce İsrail'in talebi üzerine sevkiyatı askıya alınan S-300 hava savunma sistemlerini iki hafta içinde Suriye'ye göndereceklerini söylemişti.

Suriye hava sahasındaki durumu çok iyi bilen İsrailli mürettebatın Rus uçağını kalkan olarak kullanarak 15 Rus askerinin ölümüne yol açtığını vurgulayan Şoygu, bunun kendilerini Rusya Devlet Başkanı'nın talimatıyla Suriye hava savunma sisteminin imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesine uygun önlemleri almak zorunda bıraktığını belirtmişti.

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 19:19
  1. putin
  2. natenyahu
  3. İsrail Hava Kuvvetleri
  4. s300
  5. Vladimir Putin

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