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Rusya'nın ABD seçimlerine müdahalesi iddiası

Facebook ve Twitter'ın yanı sıra internet platformları YouTube, Tumblr, Pinterest, Instagram ve Google+'ın, Rusya'nın ABD'de 2016'daki başkanlık seçimlerine müdahalesinden etkilendiği ileri sürüldü

17 Aralık 2018 Pazartesi 17:20
Rusya'nın ABD seçimlerine müdahalesi iddiası

ANKARA (AA) - Facebook ve Twitter'ın yanı sıra internet platformları YouTube, Tumblr, Pinterest, Instagram ve Google+'ın, Rusya'nın ABD'de 2016'daki başkanlık seçimlerine müdahalesinden etkilendiği ileri sürüldü.

Senato'nun bu hafta yayınlaması planlanan ve Washington Post tarafından ele geçirilen raporda, Rusya'nın, 2016 seçimlerini etkilemek için her büyük sosyal medya platformunu kullandığı iddia ediliyor.

Oxford Üniversitesi Sayısal Propaganda Projesi ve sosyal ağ analiz şirketi Graphika'nın derlediği raporun, Twitter, Google ve Facebook tarafından sağlanan milyonlarca sosyal medya paylaşımının ilk geniş çaplı analizi niteliği taşıdığı kaydedildi.

Raporda, Rusya'nın müdahalesinden, Facebook ve Twitter'ın yanı sıra YouTube, Tumblr, Pinterest, Instagram ve Google+, ayrıca Google'ın e-posta hizmeti Gmail, Microsoft'un Hotmail ve Yahoo hizmetlerinin etkilendiğine işaret ediliyor.

ABD'li istihbarat kuruluşlarının, Rusya yönetimiyle bağlantılı bir trol çiftliği olarak tanımladığı Rus şirketi İnternet Araştırma Ajansı'nın öncülük ettiği büyük kampanyanın ayrıntılarıyla işlendiği raporda, Rusya'nın göç ve silahlanma hakkına dair paylaşımlarla muhafazakarları hedef almaya odaklandığı belirtiliyor.

Yine sol görüşlü Afrika kökenli Amerikan vatandaşların oy gücünü baltalama çabaları çerçevesinde seçim süreciyle ilgili yanlış bilgi yayıldığı belirtilen raporda, "Net olan tüm mesajlaşma, açıkça Cumhuriyetçi Parti, özellikle Donald Trump'ın fayda sağlaması arayışındaydı." ifadesi kullanıldı.

Raporun yazarları, bu müdahaleye, teknoloji firmalarının yanıtının "geciktiği ve koordine edilmediği" eleştirisinde de bulundu.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 17:20
  1. 2016 seçimleri
  2. ABD
  3. Rusya
  4. sosyal medya

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