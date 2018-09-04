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Rusya'dan 'yerel para' hamlesi! Rus otomobil üreticileri doları bırakıyor

Rus otomobil üreticisi şirketlerinin Türkiye ile yedek parça ticaretinde dolar yerine yerel para birimlerini kullanacağı belirtildi.

04 Eylül 2018 Salı 10:41
Rusya'dan 'yerel para' hamlesi! Rus otomobil üreticileri doları bırakıyor

Rus otomobil üreticilerinin Türkiye ile yedek parça ticaretinde dolar yerine yerel para birimlerini kullanacağı belirtildi.

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Rus otomobil üreticisi şirketlerin Türkiye ile parça ticaretinde Türk lirasıyla ödeme yapıp yapmadığı sorusu karşısında şunları söyledi:

"RİSKTEN KORUNMAMIZA YARDIMCI OLUR"

"Üreticilerimizin yerel para birimlerine geçip geçmediğini net olarak söylemem. Zira üreticilerimizin sayısı çok fazla. Fakat bir ay önce bir dizi meslektaşımızla yaptığımız görüşmelere göre üreticilerimiz yakın bir zamanda (yerel para birimleri üzerinden ticarete) geçmeye hazırlanıyordu."

Türk üretici şirketlerin şu anda ticarette yerel para birimlerine memnuniyetle geçtiğini söyleyen Manturov, "Yerel para birimlerine geçilmesi her zaman riskten korunmanıza yardımcı olur.'' dedi.
(Sputnik)

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 10:41
  1. Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov
  2. Türk lirası

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