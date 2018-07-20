0553 313 94 23

Rusya'dan yeni füze denemesi

Rusya Savunma Bakanlığı, modernize edilmiş yeni füze savunma sistemi füzesinin başarıyla test edildiğini belirtti.

20 Temmuz 2018 Cuma 22:19
Rusya'dan yeni füze denemesi

Rusya Savunma Bakanlığı'nın resmi yayın organı Krasnaya Zvezda'da yer alan habere göre, saniyede yaklaşık 4 km hızla uçuş yapabildiği belirtilen füze testleri, Kazakistan'daki Sarı Şagan poligonunda gerçekleştirildi.

Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri Füze ve Hava Savunma Müşterek Birlikleri Komutan Yardımcısı Tümgeneral Andrey Prihodko, testin ardından yaptığı açıklamada, modernize edilmiş yeni füzenin görevini başarıyla tamamladığını ve belirlenen hedefi öngörülen süre içinde imha ettiğini söyledi.

Bir önceki test, Nisan ayının başında yapılmıştı.

En önemli savunma sistemlerinden biri olan füze savunma sistemi, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri Hava Savunma ve Füze Savunma Müşterek Birlikleri tarafından olası nükleer saldırıları önlemek için kullanılıyor. Uzay alanını kontrol eden sistem, füze saldırısı hakkında da uyarı veriyor.

 

 

 

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma 22:19
  1. Rusya
  2. Andrey Prihodko
  3. Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trabzonspor, yıldız oyuncuyla anlaştı
    1. Trabzonspor, yıldız oyuncuyla anlaştı
    2. Quaresma bombası patladı!
    3. Rusya'dan yeni füze denemesi
    4. İsrail meclisinde kabul edilen Yahudi..
    5. Bakan Mustafa Varank ilk ziyareti..
    6. Birçok ülkeye 15 Temmuz operasyonu!..
    7. Sosyal Fobi (Anksiyete Bozukluğu)..
    8. Saç dökülmesi ile ilgili bilmeniz..
    9. Cilt lekelerine doğal çözüm
    10. MİT operasyonları korkuttu! FETÖ’cü..
    11. Çocuklarda teknoloji yaşı
    12. Demirhindinin faydaları nelerdir?
    13. Canlı yayında resmen açıkladı! Yıldız..
    14. Gebelikte uyku sorunu
    15. Kireçlenme vücudun en fazla hareket..
    16. Süper Lig ekibinde şok gelişme! İki..
    17. Erzurumspor'da Mert Nobre depremi
    18. Şekerpare tarifi
    19. Sodalı börek nasıl yapılır?
    20. Bahçeli'den 'bedelli askerlik' yorumu:..
    Operasyonun yapılacağı cemaat Süleymancılar mı?
    Operasyonun yapılacağı cemaat Süleymancılar mı?
    Sapkınlık ünlüler eliyle yayılıyor!
    Sapkınlık ünlüler eliyle yayılıyor!
    Baykal tarafını seçti! Bomba kurultay yorumu
    Baykal tarafını seçti! Bomba kurultay yorumu
    Mehmet Görmez: Selaları susturmam için beni aradılar
    Mehmet Görmez: Selaları susturmam için beni aradılar
    Berat Albayrak kritik ismi bakanlığa transfer etti
    Berat Albayrak kritik ismi bakanlığa transfer etti

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Erdoğan hayranı Maduro'dan flaş ekonomi hamlesi! Türkiye'ye gönderiyor
    Erdoğan hayranı Maduro'dan flaş ekonomi hamlesi! Türkiye'ye gönderiyor
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri