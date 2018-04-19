Rusya'dan yeni Amerika hamlesi! Tazminat istedi

Rusya'nın, ABD'nin çelik ve alüminyum ürünleri ithalatına yönelik uygulamaya koyduğu ve ithalatçı ülkelere milyarlarca dolar yük getiren ek gümrük vergileri için Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) tazminat başvurusunda bulunduğu belirtildi.

Rusya'nın DTÖ Daimi Temsilcisi Gennadiy Oveçko, Rusya'nın ABD'nin uygulamaya koyduğu ek gümrük vergileri için DTÖ'ya başvurduğunu söyledi.

