Rusya'dan yeni Amerika hamlesi! Tazminat istedi
Rusya, ABD'den çelik ve alüminyum ithalat vergileri için tazminat istiyor.19 Nisan 2018 Perşembe 14:16
Rusya'nın, ABD'nin çelik ve alüminyum ürünleri ithalatına yönelik uygulamaya koyduğu ve ithalatçı ülkelere milyarlarca dolar yük getiren ek gümrük vergileri için Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) tazminat başvurusunda bulunduğu belirtildi.
Rusya'nın DTÖ Daimi Temsilcisi Gennadiy Oveçko, Rusya'nın ABD'nin uygulamaya koyduğu ek gümrük vergileri için DTÖ'ya başvurduğunu söyledi.
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