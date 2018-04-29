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Rusya'dan vize açıklaması

Türkiye ile Rusya arasında vizelerin kaldırılmasıyla ilgili Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a açıklama yaptı.

29 Nisan 2018 Pazar 13:08
Rusya'dan vize açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'ye vize serbestliği konusunda açıklamada bulundu.

Rusya’nın vize konusunda bazı somut adımlar atılmasına yönelik teklifini geçen haftalarda ilettiğini belirten Lavrov, "Türkiye için vizesiz rejimden faydalanabilecek kategorileri genişletmek istiyoruz" dedi.

Lavrov, öncelikle hizmet pasaport sahiplerine, sonrasında da uluslararası taşımacılıkta çalışan uzun mesafe şoförler için vizesiz rejime dönülmesini önerdiklerini kaydetti.

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 13:08
  1. Rusya Federasyonu
  2. Rusya Dışişleri Bakanlığı
  3. Sergey Lavrov
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