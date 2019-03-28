0553 313 94 23

Rusya'dan Venezuela'ya ikinci parti insani yardım

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova:"BM'nin temel kriterleri ve Venezuela hükümetinin talepleri doğrultusunda, Karakas'a tıbbi malzemeleri içeren yeni parti insani yardım ulaştırıldı"

28 Mart 2019 Perşembe 17:14
Rusya'dan Venezuela'ya ikinci parti insani yardım

MOSKOVA (AA) - Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın ikinci parti insani yardımlarının Venezuela'ya ulaştırıldığını söyledi.

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, Venezuela'daki son gelişmeleri ve gündemi değerlendirdi.

Rusya'nın, Venezuela'nın meşru yönetimine sosyo-ekonomik krizin çözümünde yardımcı olduğunu dile getiren Mariya Zaharova, "Geçen gün, Birleşmiş Milletlerin (BM) temel kriterleri ve Venezuela hükümetinin talepleri doğrultusunda, Karakas'a tıbbi malzemeleri içeren yeni parti insani yardım ulaştırıldı." dedi.

Zaharova, uluslararası topluma, kurallara uygun şekilde yardım yapmaları için çağrıda da bulundu.

ABD'nin Venezuela'da kaos yaratmak ve ülkeyi parçalamak için bilinçli eylemlerde bulunduğunu savunan sözcü Zaharova, "ABD, Hollanda ile Curaçao adaları üzerinden Venezuela'ya insani yardım yapmak için anlaşma yaptı. ABD, Curaçao adalarını Venezuela'nın iç işlerine müdahale etmek için kullanacak." diye konuştu.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye yapılan terör saldırısına da değinen Zaharova, Rusya'nın, 22 Mart'ta İstanbul'da yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Acil İcra Komitesi Toplantısı'ndaki dini ayrımcılığa karşı tedbirlerin alınması için yapılan çağrıyı desteklediğini dile getirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 17:14
  1. ABD
  2. Rusya
  3. Venezuela
  4. Yeni Zelanda

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pamukkale’de binlerce öğrenci tarihini tanıdı
    1. Pamukkale’de binlerce öğrenci tarihini..
    2. Rusya'dan Venezuela'ya ikinci parti..
    3. Kadınlarda idrar kaçırma sorunu
    4. Hastane çatısından ölüme böyle atladı
    5. Wow Air, mali sorunlar nedeniyle tüm..
    6. Rusya operasyonlara katılacak mı?..
    7. Bursa’da Kılıçdaroğlu ve Akşener’den..
    8. Bolu'daki FETÖ/PDY davasında karar
    9. Başkan Demirtaş ve belediye..
    10. Cenk Tosun’dan Eskişehirspor’a destek
    11. Binali Yıldırım Başakşehir'de konuştu!..
    12. TAV'dan, İstanbul Atatürk..
    13. AK Parti Çatalca Belediye Başkan adayı..
    14. Günaydın’dan İYİ Partili..
    15. Melikgazi Hizmet Binası Spor Merkezine..
    16. PKK yandaşı gazeteciden insanlık dışı..
    17. "Toprak Mahsulleri Ofisi fındık..
    18. Van Büyükşehir Belediyesinden ‘Hoş..
    19. Isparta için zirai don uyarısı
    20. Çetin: " Kuyumda taksit düzenlemesi..
    21. AK Parti'nin Haymana mitingi
    22. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Güney..
    23. Sultanbeyli’de yeni parseller askıda,..
    24. Salim Dervişoğlu Caddesi’nde 2. etap..
    25. Snowboard Alpine Türkiye..
    26. "Kendi içimizde kavga edersek kolay..
    27. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Ana..
    28. Özel eğitim öğrencisinin "polis olma"..
    29. Mardin'de minibüs kazası! Yaralı..
    30. Ekinci, mahalle toplantılarında..
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz

    Günün Karikatürü

    28 Mart 2019
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu