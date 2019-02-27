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Rusya'dan "Venezuela'ya askeri müdahaleye karşı çıkın" çağrısı

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia: - "Bölgedeki tüm ülkelere, siyasi bağları ne olursa olsun komşuları Venezuela'ya karşı güç kullanılmasına yüksek sesle karşı çıkmaları çağrısı yapıyoruz''- Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza: - "Cumartesi günü yaşananlar darbenin son bölümüydü, dudaklarımı iyi okuyun, başarısız oldu"

27 Şubat 2019 Çarşamba 02:36
Rusya'dan "Venezuela'ya askeri müdahaleye karşı çıkın" çağrısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Latin Amerika ülkelerine, komşuları Venezuela'ya askeri müdahale yapılmasına karşı çıkmaları çağrısı yaptı.

BM Güvenlik Konseyi, ABD'nin talebi üzerine Venezuela'daki gelişmeleri görüşmek üzere toplandı.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, ''Bölgedeki tüm ülkelere, siyasi bağları ne olursa olsun komşuları Venezuela'ya karşı güç kullanılmasına yüksek sesle karşı çıkmaları çağrısı yapıyoruz.'' dedi.

Venezuela'nın egemenliğine saygı duyulması gerektiğini belirten Nebenzia, Venezuelalıların gıda ve ilaç alabilmesi için bu ülkeye yönelik ambargoların kaldırılması gerektiğini ifade etti.

Nebenzia, ABD ve İngiltere'yi ise Venezuela halkına ait 30 milyar dolarlık petrol ve altın gelirine el koymakla suçladı.

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza da ABD'nin, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik ''darbe girişiminin'' başarısız olduğunu belirterek, ''Cumartesi günü yaşananlar darbenin son bölümüydü, dudaklarımı iyi okuyun, başarısız oldu.'' diye konuştu.

Arreaza, ABD'yi Latin Amerika'da barış ve güvenliği tehdit etmekle suçlayarak, ''BM Güvenlik Konseyi ülkeme karşı askeri müdahaleye karşı çıkabilecek mi? ABD'nin savaş çabalarını durdurabilir mi?'' dedi.


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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 02:36
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