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Rusya'dan Venezuela'daki muhaliflere çağrı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov:- "Venezuela muhalefetini yapıcı bir yaklaşım benimsemeye, ültimatomları bırakmaya ve bağımsız hareket etmeye çağırıyoruz"

30 Ocak 2019 Çarşamba 16:27
Rusya'dan Venezuela'daki muhaliflere çağrı

MOSKOVA (AA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Venezuela halkının çıkarlarına dayanarak, Venezuela muhalefetini yapıcı bir yaklaşım benimsemeye, ültimatomları bırakmaya ve bağımsız hareket etmeye çağırıyoruz." dedi.

Lavrov, Iraklı mevkidaşı Muhammed el-Hakim ile yaptığı görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi.

Irak'ta DEAŞ'ın yenilgisinden sonra ülkedeki normalleşmeden memnuniyet duyduklarını belirten Lavrov, bazı bölgelerde hala ortadan kaldırılamayan terör varlığının yok edilmesi için Rusya'nın yardım etmeye hazır olduğunu ifade etti.

Lavrov, "Elbette, ABD'nin Irak'taki askeri varlığının, terörle mücadeleye ve Irak hükümetinin durumunu istikrara kavuşturmasına yardım etmesini umuyoruz, ABD'nin bölgede tek taraflı hedeflerini gerçekleştirmesini değil. Irak yönetiminin bu husustaki anlayışından şüphem yok." diye konuştu.

Venezuela'daki son duruma ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Lavrov, "Her şeyden önce Venezuela halkının çıkarlarına dayanarak, Venezuela muhalefetini yapıcı bir yaklaşım benimsemeye, ültimatomları bırakmaya ve bağımsız hareket etmeye çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Lavrov, hükümet ile muhalefet arasında bir diyalog kurmak ve şartlar oluşturmak için Venezuela, Çin, Latin Amerika ve Avrupa ülkeleriyle görüştüklerini kaydederek, Venezuela tarafından kabul edilebilecek formatlarda uluslararası çabalara katılmaya hazır olduklarını vurguladı.

- "Irak, Fırat'ın doğusuna birliklerini göndermeyecek"

Irak Dışişleri Bakanı el-Hakim ise Bağdat'ın Esed rejiminin izni olmadan bu ülkenin topraklarında askeri bir operasyon gerçekleştirmeyeceğini söyledi.

Hakim, "Elbette Suriye ile güvenlik ve askeri iş birliğini destekliyoruz. Suriye tarafı ile koordineli olarak sınırlı hava ve kara operasyonları yapıyoruz. Güçlerimizi Fırat'ın doğusundaki topraklara sokmayı planlamıyoruz. Ancak DEAŞ'ın kalıntılarını imha etmek için hem havadan hem de karadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bir kez daha tekrarlamak istiyorum, Suriyeli ortaklarımız için karadan ya da başka bir şekilde beklenmedik bir operasyon yapmayacağız." dedi.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 16:27
  1. Irak Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hakim
  2. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

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