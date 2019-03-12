Rusya’dan Ukrayna’ya nota

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’ya nota verildiğini açıkladı.

Rusya ile Dostluk Anlaşması’nı 1 Nisan’da iptal edeceğini açıklayan Ukrayna’ya Rusya’dan yanıt geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Ukrayna’ya nota verdi.Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Ukrayna ile Rusya arasında stratejik ortaklığa ve partnerliğe dair yapılan Dostluk Anlaşması, Ukrayna’da tarafından 1 Nisan’da iptal edilecek. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’na verdiğimiz notada detaylı bir şekilde bu konuyu işledik” ifadelerine yer verildi. Bakanlık ayrıca Ukrayna’daki mevcut hükümeti ise “Uzun yıllardır süren Rusya ile Ukrayna arasındaki bağı koparmaya çalışıyorlar” ifadeleriyle eleştirdi.

Dostluk Anlaşması, Ukrayna ile Rusya arasında 31 Mayıs 1997 tarihinde imzalanmıştı. Ukrayna, Aralık 2018’de Rusya ile Dostluk, İş birliği ve Ortaklık Anlaşması’nı feshederek, 1 Nisan 2019’dan sonra geçersiz sayılacağını duyurmuştu.