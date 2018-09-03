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Rusya'dan üçlü zirve açıklaması! Kremlin duyurdu

Kremlin Basın Servisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile yapacağı görüşmenin içeriğinden bahsetti. Servis, görüşmelerde, Suriye'deki durumun normalleşmesini sağlamak için ortak çabaların görüşüleceğini belirtti.

03 Eylül 2018 Pazartesi 17:54
Rusya'dan üçlü zirve açıklaması! Kremlin duyurdu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 7 Eylül'de Astana sürecinin garantör ülkelerinin liderlerinin görüşmesine katılmak üzere İran'ı ziyaret edecek. Açıklamada, "İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılacak görüşmelerde Suriye'de durumun uzun vadede normalleşmesini sağlamak için ortak çabalar görüşülecek" denildi.

Mültecilerin ve ülke içinde yerlerinden edilmiş kişilerin geri dönüşüne ilişkin koşulların yaratılması dâhil, uluslararası terörizmin sıcak bölgelerin nihai tasfiyesi, siyasi çözüm sürecinin desteklenmesi ve insani sorunların çözümü için bir dizi ek tedbirin tartışılması planlandığı belirtildi.

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 17:54
  1. Rusya
  2. Türkiye
  3. İran
  4. Vladimir Putin
  5. Hasan Ruhani
  6. Recep Tayyip Erdoğan
  7. Üçlü zirve açıklaması
  8. son dakika açıklaması
  9. Kremlin Basın Servisi

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