Rusya'dan Türkiye'ye para trasferlerinde amaç: SWIFT yerine SPFS çözümü! Dengeleri değiştirecek adım

Rusya'dan Türkiye'ye para trasferleri ile ilgili sorunlar gündemdeki yerini korurken, iki ülkenin yeni çıkış yolu bulmak için çalışmaya devam ettikleri bildiriliyor.



İddiaya göre bunların başında, yapılan işlemlerde SWIFT'in Rusya tarafından geliştirilen analogunun kullanıma sunulma ihtimali var.



Konuyu gündeme getiren İzvestiya'ya göre Türkiye, SPFS'yi inceliyor ve analiz ediyor



RIA'ya dayanan habere göre, Moskova ve Ankara, SWIFT'in Rusya'daki benzeri olan Mali Mesaj İletim Sisteminin (SPFS) ikili mali işlemlere dahil edilmesi konusunda diyalog halinde.



Türk bankacılık sektöründen bir kaynak bu durumu doğrulayarak "Türk uzmanlar halihazırda Rus sistemi üzerinde çalışıyor. Bildiğimiz kadarıyla Rusya'nın bu sistemi kullanarak mali işlem yaptığı ülkeler zaten var" dedi.



Rusya'nın Kırım yaptırımları sonrası geliştirdiği Mali Mesaj İletim Sisteminin (SPFS) yeni bir konu değil.



2019'da Rusya Maliye Bakanlığı, Türkiye ile ulusal para birimleriyle ticaret konusunda anlaşma imzalandığını açıklamış, dönemin Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Rusya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Anton Siluanov'unimzaladığı anlaşmayla iki ülke arasındaki ticarette kademeli olarak ruble ve lira kullanımının artırılacağı kaydedilmişti. Açıklamada, anlaşma sayesinde Türk bankalarının Rusya’nın SWIFT alternatifi SPFS’ye (Mali Mesajlaşma Sistemi) bağlantısının ve Rus MIR kartının Türkiye’de kullanımının genişletileceği bilgisine yer verilmişti. (turkrus)