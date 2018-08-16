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Rusya'dan Türkiye'ye önemli teklif!

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rosteh'in Uluslararası İşbirliği ve Bölgesel Politikalar Direktörü Kladov, Türkiye ile çeşitli sanayi alanlarında uzun süredir başarılı bir ortaklık yürüttüklerini belirterek, “Türkiye Uzay Ajansı’nın kurulmasında ve geliştirilmesinde de iş birliğimizi güçlendirmeye açığız” dedi

16 Ağustos 2018 Perşembe 15:29
Rusya'dan Türkiye'ye önemli teklif!

Kladov, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın 2018’de açılacağını duyurduğu Türkiye Uzay Ajansı’na yönelik atılımları değerlendirdi.

Rosteh’in uzay sanayisi ve uzay keşfine yönelik yüksek teknolojilerin geliştirilmesiyle ilgili çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettirdiğini belirten Kladov, "Rosteh ve alt kuruluşları tarafından üretilen motorlar, Soyuz roketlerini yörüngeye oturtmaktadır. Pilotlar ve astronotlar için uzay giysileri dahil olmak üzere yaşam destek üniteleri, dünya yüzeyinin uydulardan görüntülenmesini sağlayan optikler ve son derece yüksek sıcaklıklara  dayanabilecek kompozit malzemeler üretiyoruz" ifadelerini kullandı.

BAŞKA ÜLKELERE YAPTIKLARI YARDIMI ÖRNEK GÖSTERDİLER

Rusya devlet silah ihracat şirketi Rosoboroneksport’la birlikte başka ülkeler için uzay araçlarının üretilip uzaya gönderildiğine işaret eden Kladov, "Söz konusu çalışmalarımızda, birlikte çalıştığımız ülkelerden uzmanlara dünyanın uzaktan incelenmesine ilişkin eğitimler de verilmektedir" diye konuştu.

Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilen Malezyalı ilk kozmonot Şeyh Muzaffer Şükür projesinde olduğu gibi farklı alanlarda destekler de sağladıklarını vurgulayan Kladov, "Rosoboroneksport bugüne kadar aralarında İngiltere, Almanya, İtalya, Çin, Norveç ve İsveç gibi ülkelerin olduğu 14 farklı ülkenin 30’dan fazla uydusunu bugüne kadar yörüngeye oturttu" bilgisini paylaştı.

"TÜRKİYE'YE YARDIM ETMEYE HAZIRIZ"

Türkiye’nin uzay konusunda son dönemde attığı adımları memnuniyetle karşıladıklarının altını çizen Kladov, şöyle konuştu: "Rosteh ve Türk ortakları arasında karşılıklı yarar sağlayan iş birliği çeşitli sanayi alanlarında uzun süredir devam etmektedir. Türk ortaklarımızın uzay sanayisini geliştirmeye yönelik arzusunu memnuniyetle  karşılıyoruz. Türkiye’nin bu alanda başarı sağlayacağından eminiz. Rusya uzay sanayisinin geliştirilmesinde önemli bir deneyime sahiptir ve Türkiye Uzay Ajansı’nın kurulmasında ve geliştirilmesinde bu alandaki iş birliğimizi güçlendirmeye açığız."

TÜRKİYE UZAY AJANSI İÇİN GERİ SAYIM

Türkiye’nin uzay sanayisi alanında güçlenmesi, uzay teknolojilerinde bilimsel altyapıların ve insan kaynağının geliştirilmesi, kapasite ve yeteneklerin daha da artırılması için bu yıl içerisinde Türkiye Uzay Ajansı’nın kurulması bekleniyor.

Uzay teknolojileri alanında belirlenen temel politika ve stratejilerinin uygulanmasını sağlayacak ajans, ulusal ve uluslararası ilişkileri yürütecek yapısıyla, Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde Türkiye'nin haklarını takip ederek diğer uzay ajansları ile ikili ve çoklu iş birliklerini geliştirecek.

Rusya’da yüksek teknoloji sanayi ürünlerinin geliştirilmesi için  2007’de kurulan devlet şirketi Rosteh, Türkiye’de de yatırımları bulunan AvtoVaz  ve KamAZ gibi şirketlerin üst kuruluşu konumunda.

KAYNAK: AA

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 15:29
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