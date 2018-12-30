0553 313 94 23

Rusya'dan Türkiye'ye yeni yılı tebrik mesajı!

Yaklaşan yeni yıl dolayısıyla Rusya’nın parlamentosu olan Devlet Duması adına Rusya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkan Yardımcısı Dmitriy Savelyev, yılbaşı dolayısıyla Sputnik aracılığyla kutlama mesajı yayınlandı. Savelyev mesajda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve onun şahsında tüm Türk halkına tebriklerini iletti.

30 Aralık 2018 Pazar 07:09
Rusya'dan Türkiye'ye yeni yılı tebrik mesajı!

Rusya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkan Yardımcısı Dmitriy Savelyev'in kutlama mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Sayın Cumhurbaşkanı, kişisel olarak Sizin ve tüm Türk halkının Yeni Yıl bayramını yürekten tebrik etmek istiyorum. Sona ermekte olan bu yıl içerisinde Sizin bilge liderliğiniz altında Türkiye, vatandaşların refahını ve ülkenin uluslararası arenadaki siyasi ağırlığını arttıran önemli adımlara imza attı.

2018 yılının, Rusya ile Türkiye arasındaki etkileşimin bütün alanlarında karşılıklı fayda sağlayan ikili işbirliğinin geliştirilmesinde de önemli başarılarla dolu olması, özellikle memnun edici.Önümüzdeki yılda ülkelerimiz, karşılıklı anlayış temelinde, halklarımızın yararına olan büyük ölçekli projeleri de içeren ikili temaslarını daha aktif bir şekilde arttıracaklarından eminim.

Güzel ülkenize ve dost Türk halkına bütün kalbimle her evine huzur ve iyilikler, refah ve mutluluklar diliyorum. Bütün zorlukların bu yılda kalmasını, yeni 2019 yılının ise tüm sorunların çözümünü, yeni zaferleri ve başarıları getirmesini diliyorum. Ve Rusya ile Türkiye arasındaki dostluğun her geçen gün daha da güçlenmesini diliyorum."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 07:05
  1. rusya
  2. Türkiye
  3. yeni yıl mesajı
  4. devlet duması
  5. Dmitriy Savelyev

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bursa'da alkollü kişi pompalıyla dehşet saçtı!
    1. Bursa'da alkollü kişi pompalıyla..
    2. Dikkat çeken rapor! 15 Temmuz'da..
    3. ABD'li komutandan skandal açıklama:..
    4. Terör örgütü korkudan cinnet halinde
    5. CHP’li Belediye vatandaşı haraca..
    6. Rusya'dan Türkiye'ye önemli mesajı
    7. New York'taki yeni yıl kutlamalarında..
    8. Bu nasıl baba! Kızına rakı içirdi,..
    9. Cristiano Ronaldo atıyor Juventus..
    10. İskoçya'da Steven Gerrard rüzgarı!..
    11. Süper Lig ekibinden Aziz Behich bombası!
    12. Beşiktaş'tan flaş karar! Kampa..
    13. "Çekilme" açıklaması: Trump henüz..
    14. Trump, göçmen çocukların ölümünden..
    15. ABD Başkanı Trump'tan Çin ile anlaşma..
    16. Kanserle savaşan kadın ihmal kurbanı..
    17. Trump göçmen çocuklarının ölümünden..
    18. YPG'li terörist konuştu: ABD'nin..
    19. Dağda mahsur kalan kişileri jandarma..
    20. Kan donduran itiraf! Abisini öldürüp..
    Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Müşteriyle sakın bunu yapmayın
    Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Müşteriyle sakın bunu yapmayın
    İstanbul AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim
    İstanbul AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim
    Yerel seçim öncesi üç büyük anket!
    Yerel seçim öncesi üç büyük anket!
    Emeklilere büyük müjde! Maaşlarla birlikte bir zam daha yolda
    Emeklilere büyük müjde! Maaşlarla birlikte bir zam daha yolda
    Milli 'yüzen üssümüz'le ilgili kritik gelişme! Suya ineceği tarih açıklandı
    Milli 'yüzen üssümüz'le ilgili kritik gelişme! Suya ineceği tarih açıklandı

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Ümraniye AK Parti belediye başkan adayı kim oldu 2019?
    Ümraniye AK Parti belediye başkan adayı kim oldu 2019?
    Erdoğan açıkladı! AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım
    Erdoğan açıkladı! AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım