Rusya'dan Türkiye'ye yeni yılı tebrik mesajı!

Rusya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkan Yardımcısı Dmitriy Savelyev'in kutlama mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Sayın Cumhurbaşkanı, kişisel olarak Sizin ve tüm Türk halkının Yeni Yıl bayramını yürekten tebrik etmek istiyorum. Sona ermekte olan bu yıl içerisinde Sizin bilge liderliğiniz altında Türkiye, vatandaşların refahını ve ülkenin uluslararası arenadaki siyasi ağırlığını arttıran önemli adımlara imza attı.

2018 yılının, Rusya ile Türkiye arasındaki etkileşimin bütün alanlarında karşılıklı fayda sağlayan ikili işbirliğinin geliştirilmesinde de önemli başarılarla dolu olması, özellikle memnun edici.Önümüzdeki yılda ülkelerimiz, karşılıklı anlayış temelinde, halklarımızın yararına olan büyük ölçekli projeleri de içeren ikili temaslarını daha aktif bir şekilde arttıracaklarından eminim.

Güzel ülkenize ve dost Türk halkına bütün kalbimle her evine huzur ve iyilikler, refah ve mutluluklar diliyorum. Bütün zorlukların bu yılda kalmasını, yeni 2019 yılının ise tüm sorunların çözümünü, yeni zaferleri ve başarıları getirmesini diliyorum. Ve Rusya ile Türkiye arasındaki dostluğun her geçen gün daha da güçlenmesini diliyorum."