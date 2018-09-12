Rusya'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
Rusya Cumhurbaşkanı Danışmanı Yuriy Uşakov, İstanbul'da yapılacak Suriye hakkında bir toplantıya katılmayı planladığını duyurdu.12 Eylül 2018 Çarşamba 10:41
Uşakov, Doğu Ekonomi Forumu’nda gazetecilere yaptığı açıklamada, "14 Eylül’de İstanbul’daki görüşmeye gitmeyi planlıyorum. Bazı uzmanlar da gidecek" dedi.
Daha önce Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Rusya, Türkiye, Almanya ve Fransa temsilcilerinin, bu ülkelerin liderlerinin Suriye konulu zirveye hazırlık amacıyla İstanbul’da bir araya geleceklerini söylemişti.
KAYNAK: DHA
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