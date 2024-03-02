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Yaşam Rusya'dan Türkiye'ye kar gelecek! Kesin tarihi belli oldu... Planı yapmadan önce bir kez daha düşün
Yaşam

Rusya'dan Türkiye'ye kar gelecek! Kesin tarihi belli oldu... Planı yapmadan önce bir kez daha düşün

Yeniakit Publisher
2024-03-02 23:45:00 - 2024-03-03 00:00:29
Rusya'dan Türkiye'ye kar gelecek! Kesin tarihi belli oldu... Planı yapmadan önce bir kez daha düşün

Meteorolojik kaynaklardan Türkiye'ye Rusya üzerinden gelmesi beklenen soğuk hava dalgasına ilişkin kesin tarih verildi.

Türkiye'ye Rusya üzerinden gelme ihtimali olan yeni soğuk hava dalgasının geliş tarihi artık kesin gibi.

Meteorolojik kaynaklardan da bu konu hakkında tarihler gelmeye başladı. 

Meteoroloji Bey hesabından da Rusya'dan gelecek soğuk hava dalgasına ilişkin şu paylaşımda bulunuldu:

"Omega Blocing deseni ile Rusya üzerinden Mart ikinci hafta soğuk hava alıyoruz mont giydirir şemsiye açtırır bahsettiğim bölgelerde atkı eldiven kardanadam burnuna havuç."


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