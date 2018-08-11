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Rusya'dan Türkiye'ye destek çağrısı: Erdoğan boyun eğmez!

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Eğitim Komisyonu Başkanı ve uluslararası siyaset uzmanı Vyaçeslav Nikonov, Rusya ve Türkiye'nin barikatın aynı tarafında olduklarını belirterek, Erdoğan ve Türk halkının ABD'nin baskılarına boyun eğmeyeceğini söyledi.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 07:32
Rusya'dan Türkiye'ye destek çağrısı: Erdoğan boyun eğmez!

ABD’nin Rusya ve Türkiye’ye uyguladığı yaptırımlarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Duma vekilleri, iki ülkenin de ‘barikatın aynı tarafında olduğunu’, ekonomik bakımdan yeterince güçlü ve istikrarlı olan iki ülkenin ortak politikalar üretmesi durumunda Washington’un Moskova ve Ankara’ya baskısının işe yaramayacağını vurguladı.

Nikonov, "Şu anda gerçekten birçok ülke aynı kayıkta buluştu, zira ABD insanoğlunun büyük bir kısmına yaptırım uyguluyor. Rusya ve Türkiye bu durumda barikatın aynı tarafında bulunuyor. Türkiye'nin Rusya'dan S-400'leri satın alma girişimi, (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'a yönelik suikast girişimine karıştıkları ve darbe girişiminde yer aldıkları şüphesiyle birçok kişinin tutuklanması ABD'nin memnuniyetsizliğine yol açıyor. Yaptırımlar giderek genişletiliyor, ABD, güçlünün pozisyonundan hareket ettiğine inanıyor, Türkiye'nin Washington'a ekonomik ve siyasi açıdan çok bağımlı olduğunu ve Erdoğan'a baskı yaparak ABD'nin lehine taviz vermenin mümkün olacağını düşünüyor" diye konuştu.

"TÜRKİYE SONUNA KADAR AYAKTA KALACAK"

Rus uzman, sözlerine şöyle devam etti: "Amerikalıların hesabının yanlış olduğunu zannediyorum, zira Erdoğan ve Türk toplumu kesinlikle şantaj ve baskıya boyun eğmeye meyilli değil. Bildiğim kadarıyla toplum ve meclis, muhalif partiler de dâhil olmak üzere bu durumda Erdoğan'ı destekliyor ve Amerika'nın baskısına boyun eğilmemesi gerektiğini düşünüyor. Bu nedenle Türkiye sonuna kadar ayakta kalacak ve Erdoğan bunu söyledi. Türkiye'nin ticaret alanında ve diğer birçok farklı alanda Rusya için önemli ortak olduğu açıkça ortada. Bu nedenle Rusya, ABD-Türkiye ihtilafında şüphesiz Türkiye'den yana olacak ve ben, Ankara'nın Rus desteğine güvenebileceğinden eminim." dedi.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 07:32
  1. Ankara
  2. rusya
  3. Türkiye
  4. destek

YORUM YAZ

  • hsyn2802hsyn28022 sa önce
    Her ne olursa olsun ayakta kalacuz da ayakları kırık alçılı çivili vidalı şekilde koltuk değneği ile ayakta kalacuk. Gidişat onu gösteriy
  • GELECEK ASRIN LİDERİGELECEK ASRIN LİDERİ1 sa önce
    e tabi bizi rusyanın tarafına itiyorlar eğmezmiş doğal maden rezervimiz yeterli değil teknoloji yok zibilyon katrilyon borcumuz var ha dik duruşu takdir ediyormuyum ediyorum ama be kardeşim sen 16 yıldır bu ülkeyi yönetiyorsun bu işlerin böyle olacağı besbelli 16 yılda abdye bağımlılıktan kopmak için ne yaptın helikopter yapıyoruz motoru abd den uçak alıyoruz abd den f16larımızın parçaları yine abd den f4lerimizn de.1senede uçaklarımız uçamaz hale gelir yedek parça olmazsa bunları düşünmeyip habire konut habire konut toplu konut projesi yol köprü sat tekeli yap köprüyü sat fabrikaları yap konutu hadi şimdi konutlarımızla direnelim abdye Allah sonumuzu hayretsin
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