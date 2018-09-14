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Rusya'dan Türkiye ve İdlib mesajı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İdlib'deki durumu varılan anlaşmalara uygun bir şekilde çözmek için Türkiye ile yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyledi.

14 Eylül 2018 Cuma 22:19
Rusya'dan Türkiye ve İdlib mesajı

Lavrov Almanya'nın başkenti Berlin'de Alman mevkidaşı Heiko Maas ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısına katıldı.

"TÜRK PARTNERLERİMİZLE İDLİB'İ ÇÖZMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Suriye'nin İdlib ilinde yaşanan gelişmelerle ilgili olarak Lavrov, "Türk partnerlerimizle yoğun bir şekilde İdlib'deki durumu varılan anlaşmalara uygun çözmeye çalışıyoruz." dedi.

"TÜRKİYE İLE YOĞUN İŞ BİRLİĞİ İÇİNDEYİZ"

Çatışmasızlık bölgelerin oluşturulmasına ilişkin anlaşmaya işaret eden ve bunun uygulanması gerektiğini ifade eden Lavrov, buna paralel olarak Türkiye ile yoğun iş birliği içinde bulunduklarını belirtti.

Lavrov, İdlib'deki sivillere yönelik insani yardım koridorlarının oluşması için katkı sağladıklarını kaydetti.

ABD'NİN MUSUL VE RAKKA OPERASYONUNU HATIRLATTI

ABD öncülüğündeki koalisyonun geçmişte Musul ve Rakka'ya düzenlediği operasyonda uzlaşma görüşmelerinin yapılmadığını ve insani yardım koridorları oluşturma girişiminde bulunulmadığını hatırlatan Lavrov, Rakka'da yaşananların bir insani felaket olduğunu ancak herhangi bir sebepten dolayı bu konuda kimsenin konuşmadığını söyledi.

"ERDOĞAN VE PUTİN GELECEK HAFTA GÖRÜŞECEK"

İdlib'le ilgili olarak bu önlemlerin alındığını ifade eden Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın durumla ilgili olarak gelecek hafta başında görüşeceklerini aktardı.

Lavrov, taviz verilmeden terörizme karşı mücadele edileceğini de bildirdi.

KAYNAK: AA

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 22:19
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