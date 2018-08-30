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Rusya'dan Türkiye ile ilgili vize açıklaması!

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Türk vatandaşlarına yönelik vizelerin kolaylaştırılması için uzmanların sonbaharda istişarelerde bulunacağını söyledi.

30 Ağustos 2018 Perşembe 14:02
Rusya'dan Türkiye ile ilgili vize açıklaması!

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova haftalık basın toplantısında, Türk vatandaşlarının Rusya’ya seyahatlerinde vize uygulamasına yönelik açıklamalar yaptı.

Rus ve Türk Dışişleri Bakanlarının yaptığı müzakereler sonrasında belli kategorideki Türk vatandaşları için karşılıklı seyahatlerinin kolaylaştırılması konusunda mekanizma oluşturulması konusunda anlaşıldığını hatırlatan Zaharova, "Vize konularını tartışmak için en uygun platform, konsolosluk konularında uzmanların ikili istişareleridir. Bu istişareler sonbahar için planlanıyor" ifadelerini kullandı.

Bir süre önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Moskova’da yaptığı görüşmenin ardından, "Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasında yapılacak kolaylaştırmalar için ortak bir istişare mekanizması kurulması konusunda Türkiye ile anlaştık. Tatil döneminin ardından uzmanlarımıza talimatlar verilecek. Kısa bir süre içerisinde bu konuyla ilgili haberleri ve müjdeyi alacaksınız" demişti.

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 14:02
  1. Türkiye
  2. Rusya
  3. Mevlüt Çavuşoğlu
  4. Sergey Lavrov
  5. Dışişleri Bakanlığı

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