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Rusya’dan Türkiye ile ilgili önemli açıklama

İdlib’te belirsizlik sürerken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’dan bir açıklama geldi. Lavrov İdlib'deki durumuvarılan anlaşmalara uygun bir şekilde çözmek için Türkiye ile yoğun bir şekildeçalıştıklarını söyledi.

15 Eylül 2018 Cumartesi 06:17
Rusya’dan Türkiye ile ilgili önemli açıklama

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Almanya'nın başkenti Berlin'de Alman mevkidaşı Heiko Maas ile  yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısına katıldı. Suriye'nin İdlib  ilinde yaşanan gelişmelerle ilgili olarak Lavrov, "Türk partnerlerimizle yoğun  bir şekilde İdlib'deki durumu varılan anlaşmalara uygun çözmeye çalışıyoruz."  dedi.

Çatışmasızlık bölgelerin oluşturulmasına ilişkin anlaşmaya işaret eden  ve bunun uygulanması gerektiğini ifade eden Lavrov, buna paralel olarak Türkiye  ile yoğun iş birliği içinde bulunduklarını belirtti.

Lavrov, İdlib'deki sivillere yönelik insani yardım koridorlarının  oluşması için katkı sağladıklarını kaydetti.

ABD öncülüğündeki koalisyonun geçmişte Musul ve Rakka'ya düzenlediği  operasyonda uzlaşma görüşmelerinin yapılmadığını ve insani yardım koridorları  oluşturma girişiminde bulunulmadığını hatırlatan Lavrov, Rakka'da yaşananların  bir insani felaket olduğunu ancak  herhangi bir sebepten dolayı bu konuda  kimsenin konuşmadığını söyledi.

İdlib'le ilgili olarak bu önlemlerin alındığını ifade eden Lavrov,  Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan'ın durumla ilgili olarak gelecek hafta başında görüşeceklerini aktardı.

Lavrov, taviz verilmeden terörizme karşı mücadele edileceğini de  bildirdi.

Alman mevkidaşıyla yaptığı görüşmede Suriye'nin sosyal ve alt yapı  alanlarının yeniden inşa edilmesinin ele alındığını anlatan Lavrov, bu konuda  koşulların oluşturulması gerektiğini, bunun siyasi sürece katkı sağlayacağını  ifade etti.

Lavrov, Ukrayna'daki ihtilafın da görüşüldüğünü dile getirerek, bu  konuda Minsk Anlaşması'nın alternatifinin bulunmadığını savundu.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas da Rusya'ya İdlib'e saldırı yapılmasını  engelleme çağrısında bulunarak, "Suriye rejimi tarafından İdlib'e yapılacak geniş  çaplı bir saldırının milyonlarca insan için felaket sonuçların oluşma tehlikesi  var." değerlendirmesinde bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) listesinde yer alan terör örgülerine karşı  mücadele için imkanların bulunduğunu söyleyen Maas, sivil halkın güvenliğinin  sağlanması gerektiğini kaydetti.

Kimyasal silah kullanılmasını engelleme konusunun da ele alındığını  belirten Maas, Suriye rejiminin kimyasal silah kullanmasını engellemek için  Rusya'nın Esed rejimi üzerindeki etkisini kullanmasını istedi.

Maas, Suriye'nin yeniden inşası konusunda güvenilir bir siyasi sürecin  başlaması ve Suriyelilerin kabul ettiği bir çözümün bulunması gerektiğini  kaydetti.

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 06:17
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