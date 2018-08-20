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Rusya'dan Türkiye ile ilgili maddi yardım açıklaması!

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye ile ilgili çok önemli maddi yardım açıklamasında bulundu.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 16:15
Rusya'dan Türkiye ile ilgili maddi yardım açıklaması!

Rusya'dan Türkiye ile ilgili çok önemli bir açıklama geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, üçlü zirve ile ilgili sorulan bir soruya, "Konu üzerinde çalışılmaya devam ediyor. Tüm taraflardan onay alındıktan sonra açıklama yapacağız. Bu üç taraflı bir çalışma bu nedenle acele etmeye gerek yok" yanıtını verdi.

"TÜRKİYE BİZDEN MADDİ YARDIM İSTEMEDİ"

Türk Lirası'nın değer kaybının ardından Türkiye'de oluşan ekonomik durumla ilgili Ankara'nın Moskova'dan yardım talep edip etmediği sorulan Peskov "Hayır, böyle bir talepten haberdar değilim" dedi

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 16:15
  1. Ankara
  2. Rusya
  3. Türkiye
  4. Maddi yardım
  5. açıklama
  6. kremli sözcüsü Dmitriy Peskov

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