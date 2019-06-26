0553 313 94 23

Rusya'dan 'Türkiye' açıklaması: ''Teslimat yakında''

Rusya ve Türkiye'nin, S-400 füze sistemi satışı için bütün maddeleri yerine getirdiğini söyleyen Rus Bakan Denis Manturov ''Teslimat yakında'' dedi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 08:59
Rusya'dan 'Türkiye' açıklaması: ''Teslimat yakında''

Rusya Federasyonu Ticaret ve Sanayi Bakanı Denis Manturov, Türkiye ile Rusya arasında gerçekleşen S-400füze savunma sistemi alınmasına ilişkin sözleşmenin tamamlandığını söyledi.

Sözleşme bedelinin 2,5 milyar dolar olduğunu ifade eden Manturov ''S-400 füze sistemlerinin Türkiye’ye satışı ile ilgili gerekli bütün maddeler tamamlandı. Türkiye S-400’lerin alımı konusunda sağlam ve tavizsiz bir duruş sergiliyor. En kısa sürede teslimat tamamlanarak bu anlaşmanın bütün aşamaları sonlanacak'' dedi.

ABD yine tehdit etti

Bu arada ABD’den Ankara'ya ''S-400'leri almayın'' baskısı gelmeye devam ediyor. ABD’nin Daimi NATO Temsilcisi Kay Bailey Hutchison, S-400 savunma sisteminin Türkiye’ye teslim edilmesi durumunda Türkiye’nin F-35 programından çıkarılacağını belirterek, F-35 savaş uçaklarını kullanmasına ya da parçalarını üretmesine izin verilmeyeceğini açıkladı. Hutchison ''F-35 sistemiyle bir kopukluk olacak. Rus sistemi sebebiyle F-35 savaş uçaklarının sistemini etkileyemeyiz'' dedi.

Patrıot’tan daha üstün

Öte yandan Hint ve Pakistanlı uzmanlar, Rus yapımı S-400 hava savunma sisteminin Amerikan Patriotlarından daha iyi bir seçim olduğunu düşünüyor. Hindistan Hava Kuvvetlerinin eski Kurmay Başkanı Yardımcısı Kapil Kak ve Pakistan Askeri İstihbarat Servisi eski Direktörü General Ehsanül Hak, ABD’nin egemen ülkelere kendi çıkarlarını benimsetme girişiminin ters tepeceği, ABD’nin bu tutumunun ülkelerin stratejik bağımsızlığına bir nevi saldırı olduğu değerlendirmesinde bulundu.

S-400’ün özellikleri bakımından bugün dünyada radar takibi ve tarama, irtifa parametreleri, kapsama alanı bakımından en iyi savunma sistemi olduğunu belirten Kapil Kak “Benim değerlendirmeme göre, S-400 herhangi bir diğer sistemden, Amerikan Patriotlarından da üstün bir sistem. S-400’ün ne anlama geldiğini tam olarak biliyoruz fakat Amerikalılar bize Patriotlardan bahsettiklerinde emin olamıyoruz. Körfez Savaşı’nda kullanıldı ve peşi sıra geliştirildi ancak görüldüğü kadarıyla S-400’den üstün olmadığını biliyoruz” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 08:59
  1. Ankara
  2. füze savunma sistemi
  3. füze savunma
  4. s-400
  5. Denis Manturov

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    PKK’lı teröristlere baskın! Yaşam malzemesi bulundu
    1. PKK’lı teröristlere baskın! Yaşam..
    2. Veterinerden kaçan dana eve daldı
    3. TOKİ'nin İstanbul için kura çekimi bugün
    4. Fatih’te kafasına poşet geçirilerek..
    5. TARSİM: "Bu yıl 81 ilden hasar ihbarı..
    6. Lazer ile diş problemlerine son..
    7. Ballıkayalar Tabiat Parkı doğa..
    8. Kamu hizmeti verecek demir yolu..
    9. Çobanın bulduğu yaralı yaban keçisi..
    10. TİGEM safkan Arap tayı satacak
    11. Hakkari Belediyesinin yaz kursları..
    12. Çatak’ta 2 terörist etkisiz hale..
    13. TSK, FETÖ ile mücadeleyi aralıksız..
    14. Çocuklarda görme problemlerine dikkat
    15. Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    16. Teröristlere götürüleceği..
    17. Kıyafet özgürlüğüne saldırıya dâvâ..
    18. EPDK kurul kararı
    19. Rize’nin gizli kalmış şelaleleri gün..
    20. Döviz kurları
    21. Irak'tan İngiltere'ye kritik çağrı!
    22. Arsiyan yaylasındaki yüzen adalara..
    23. Brent petrolün varili 65,98 dolar
    24. MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy:..
    25. Kayserispor eski Onursal Başkanı..
    26. Bu böcek yaşadığı şehre uğur getiriyor
    27. VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle..
    28. Hacılar’da trafikte öncelik yayaların
    29. Balık satışlarında son 25 yılın en..
    30. Edirne'de düzensiz göçmenleri taşıyan..
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil

    Günün Karikatürü

    26 Haziran 2019
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi