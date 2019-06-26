Rusya'dan 'Türkiye' açıklaması: ''Teslimat yakında''

Rusya Federasyonu Ticaret ve Sanayi Bakanı Denis Manturov, Türkiye ile Rusya arasında gerçekleşen S-400füze savunma sistemi alınmasına ilişkin sözleşmenin tamamlandığını söyledi.

Sözleşme bedelinin 2,5 milyar dolar olduğunu ifade eden Manturov ''S-400 füze sistemlerinin Türkiye’ye satışı ile ilgili gerekli bütün maddeler tamamlandı. Türkiye S-400’lerin alımı konusunda sağlam ve tavizsiz bir duruş sergiliyor. En kısa sürede teslimat tamamlanarak bu anlaşmanın bütün aşamaları sonlanacak'' dedi.

ABD yine tehdit etti

Bu arada ABD’den Ankara'ya ''S-400'leri almayın'' baskısı gelmeye devam ediyor. ABD’nin Daimi NATO Temsilcisi Kay Bailey Hutchison, S-400 savunma sisteminin Türkiye’ye teslim edilmesi durumunda Türkiye’nin F-35 programından çıkarılacağını belirterek, F-35 savaş uçaklarını kullanmasına ya da parçalarını üretmesine izin verilmeyeceğini açıkladı. Hutchison ''F-35 sistemiyle bir kopukluk olacak. Rus sistemi sebebiyle F-35 savaş uçaklarının sistemini etkileyemeyiz'' dedi.

Patrıot’tan daha üstün

Öte yandan Hint ve Pakistanlı uzmanlar, Rus yapımı S-400 hava savunma sisteminin Amerikan Patriotlarından daha iyi bir seçim olduğunu düşünüyor. Hindistan Hava Kuvvetlerinin eski Kurmay Başkanı Yardımcısı Kapil Kak ve Pakistan Askeri İstihbarat Servisi eski Direktörü General Ehsanül Hak, ABD’nin egemen ülkelere kendi çıkarlarını benimsetme girişiminin ters tepeceği, ABD’nin bu tutumunun ülkelerin stratejik bağımsızlığına bir nevi saldırı olduğu değerlendirmesinde bulundu.

S-400’ün özellikleri bakımından bugün dünyada radar takibi ve tarama, irtifa parametreleri, kapsama alanı bakımından en iyi savunma sistemi olduğunu belirten Kapil Kak “Benim değerlendirmeme göre, S-400 herhangi bir diğer sistemden, Amerikan Patriotlarından da üstün bir sistem. S-400’ün ne anlama geldiğini tam olarak biliyoruz fakat Amerikalılar bize Patriotlardan bahsettiklerinde emin olamıyoruz. Körfez Savaşı’nda kullanıldı ve peşi sıra geliştirildi ancak görüldüğü kadarıyla S-400’den üstün olmadığını biliyoruz” diye konuştu.