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Rusya'dan Türkiye açıklaması: Olumlu karşılıyoruz!

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Suudi gazetesi Cemal Kaşıkçı ile ilgili Rusya Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Mariya Zaharova, açıklamalarda bulundu.

25 Ekim 2018 Perşembe 21:33
Rusya'dan Türkiye açıklaması: Olumlu karşılıyoruz!

Rusya Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova’nın gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın cinayetinin tarafsız incelenmesini umduğunu ve Ankara ile Riyad’ın başlattığı çalışmaları olumlu karşıladığını söyledi.

Zaharova basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Biz soruşturma yürütülmesi gerektiğinden yola çıkıyoruz. Aynı zamanda siyasi açıklamaların yerini objektif, çok yönlü ve tarafsız soruşturmaya bırakması gerektiğini düşünüyoruz. Tüm prosedürler gereğince soruşturma sona erince ilgili değerlendirmeler ve siyasi açıklamalar yapılacak. Şu anda en önemlisi tarafsız soruşturmadır" dedi.

Zaharova, Moskova’nın Türkiye ve Suudi Arabistan’ın bu yönde başlattığı çalışmayı olumlu karşıladığını da ekledi.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 21:33
  1. Ankara
  2. rusya
  3. Türkiye
  4. suudi arabistan
  5. soruşturma
  6. Cemal Kaşıkçı

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