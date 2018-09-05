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Rusya'dan Türkiye açıklaması: İdlib için...

Suriye'nin İdlib bölgesine hava saldırıları düzenleyen Rusya'dan açıklama geldi. Türkiye'nin sivil ölümlerini engellemek için yürüttüğü çabaya dikkat çekilen açıklamada "Sivil ölümlerin önüne geçmek için, Türkiye ile yakın şekilde çalışıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

05 Eylül 2018 Çarşamba 18:10
Rusya'dan Türkiye açıklaması: İdlib için...

Rusya'dan, İdlib için yapılan açıklamada, "Sivil ölümlerin önüne geçmek için, Türkiye ile yakın şekilde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar Geliyor...

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 18:10
  1. Rusya
  2. Türkiye
  3. İdlib

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