Rusya'dan Türkiye açıklaması: Farklı düşünüyoruz ama...

Rus senatör Konstantin Kosaçev, Türkiye ile Rusya’nın Suriye meselesine karşı tutumlarının farklı olmasına rağmen iki ülkenin işbirliklerini korumaya çalıştıklarını belirtti.

'İki ülkenin amacı Suriye’deki terörü çözmek'

Rus senatör Konstantin Kosaçev, Türkiye ile Rusya’nın Suriye meselesine karşı tutumlarının farklı olmasına rağmen iki ülkenin terörle mücadele konusunda hem ikili hem de çoklu formatlarda işbirliği içinde olduklarını söyledi. Kosaçev, “Bu ülkede (Suriye) ne olduğu konusunda bakış açılarımız farklı. Demek istediğim, problemin nasıl çözülmesi gerektiğine olan bakışımız. Öte yandan bu koşullar altında en önemli şey, iki ülkenin Suriye’deki terörü çözmek olan amacı ile ikili ve çoklu işbirliklerini sürdürme imkânlarını koruması” ifadelerini kullandı.

Suriye’deki durumun Türkiye ve Rusya arasındaki kilit meselelerden biri olduğunu belirten Kosaçev, hem Orta Doğu’nun durumunu daha geniş bağlamda ele alınması, hem de ABD’de yaşanan gelişmeler temelinde oluşan küresel eğilimler üzerine ortak bir bakış açısını paylaşmayı umduklarını belirtti.