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Rusya'dan Türkiye açıklaması: Şimdilik söz konusu değil

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya lideri Vladimir Putin'in siyasi programında, şimdilik Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme olmadığını duyurdu.

25 Aralık 2018 Salı 15:03
Rusya'dan Türkiye açıklaması: Şimdilik söz konusu değil

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya lideri Vladimir Putin'in programında, yakın zamanda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir görüşmenin yer almadığını söyledi.

Partisinin TBMM'de düzenlenen grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Rusya Devlet Başkanı Putin'le yakın zamanda yüz yüze bir görüşeceğini söyleyen Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri, Kremlin Sözcüsü Peskov'a soruldu.

Peskov soru karşısında, Putin'in programında Erdoğan'la yapılmasına kararlaştırılmış bir görüşmenin şu anda yer almadığı yanıtını verdi.

"Putinle bir görüşmem olacaktır"

Erdoğan, Rus lider Putin'le görüşme planına ilişkin olarak, "Arkadaşlarımın bugün yarın bir Moskova ziyareti olacak. Moskova ziyaretindeki gelişmelere göre daha sonra benim de Sayın Vladimir Putin ile bir görüşmem olacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Bir araya gelmeleri halinde, Erdoğan ve Putin'in görüşmesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın güçlerini Suriye'den çekme kararı almasını izleyecek.

Bu arada Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yakın zamanda Rusya'ya bir ziyaret gerçekleştireceğini söylemişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 15:03
  1. Rusya
  2. Kremlin
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