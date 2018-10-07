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Rusya'dan Türkiye açıklaması: Anlaşmayı imzalayalım

Rusya ParlamentosununDuma'nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile görüştü.

07 Ekim 2018 Pazar 23:44
Rusya'dan Türkiye açıklaması: Anlaşmayı imzalayalım

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, Antalya'da 3. Avrasya Parlamento Başkanları Toplantısı öncesinde TBMM Başkanı Binali Yıldırım'la bir araya geldi.
AKPM için ‘radikallerin yuvası' nitelemesinde bulunan Yıldırım, "Ne yazık ki doğru önerilere yanıt vermiyorlar, dünya ve bölgesel gerçeklikten kopmuş durumdalar" diye konuştu.

Volodin'se ulusal heyetlerin haklarının çiğnenmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Avrupa Konseyi'ne dahil olan ülkelerin eşit haklara sahip oldukları ve eşit oldukları anlaşılmalı" açıklamasında bulundu.

"Çabalarımızı birleştirmeliyiz"

Avrupa Konseyi'ne üye olan 47 ülkenin tümünü içeren Parlamenter Meclisi'nde ‘ulusal heyeti oy hakkından yoksun bırakan kararın mümkün olduğunu' söyleyen Volodin, şöyle devam etti:

"Bu konuda elbette ki tutumumuz kesin, biz Avrupa Konseyi'ne üye olan ülkelerin faaliyetlerini düzenleyen tüzük formatlarının Parlamenterler Meclisi için de geçerli olması gerektiği kanısındayız."

Volodin ayrıca, "Katıldığımız parlamenter yapıların demokrasi prensiplerinin, ulusal heyetlerin haklarının savunulması konusunda ortak tutum alabilmek için çabalarımızı birleştirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Volodin Yıldırım'ı Moskova'ya davet etti

Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, 3. Avrasya Parlamento Başkanları Toplantısı çerçevesinde Rusya ve Türkiye arasında üst düzey parlamentolar arası komisyonunun kurulması ile ilgili niyet protokolünün imzalanmasını önererek, böyle bir protokolün tarafların ‘ortak heyet kurmasını' sağlayacağını söyledi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı yılsonuna kadar Moskova'yı ziyaret etmeye davet edene Volodin, şöyle konuştu:

"Yapacağınız resmi ziyaret çerçevesinde (üst düzey parlamentolar arası heyetin çalışmalarıyla ilgili) bu anlaşmayı imzalamayı öneriyorum. Böylelikle parlamenterlerimiz arasındaki ilişkilerin inşa edilmesi yönünde ciddi bir adım atılmış olacak."

Rusya ve Türkiye'nin parlamentolar arası ilişkilerinin daha dinamik bir şekilde gelişmesi gerektiğine dikkat çeken Volodin, iki ülke lideri Vladimir Putin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın ortak çalışmalarının örnek alınması gerektiğini vurguladı.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 23:44
  1. Antalya
  2. Rusya
  3. Türkiye
  4. Binali Yıldırım

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