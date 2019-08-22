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Rusya'dan Türkiye açıklaması!

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İdlib konusunda Türkiye ile sürekli olarak temasta olduklarını söyledi.

22 Ağustos 2019 Perşembe 13:51
Rusya'dan Türkiye açıklaması!

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İdlib'e ilişkin Türk tarafı ile yaptıkları mutabakata bağlı kalınmasının önemli olduğuna inandıklarını belirtti. Zaharova, İdlib'de olup bitenler konusunda Türkiye'yle temasta olduklarını ve Türkiye ile işbirliğinin devam edeceğini de sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 13:51
  1. Rusya
  2. İdlib

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