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Rusya'dan Türkiye açıklaması!

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Rusya'nın Türkiye ile Suriye konusundaki pozisyonlarında farklılıklar olabileceği, ancak tarafların ortak payda arayışında olduğunu söyledi.

11 Eylül 2018 Salı 11:40
Rusya'dan Türkiye açıklaması!

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov "Türkiye, Rusya gibi ciddi ulusal öncelikleri, çıkarları olan bir ülke. Pozisyonlarımız yüzde 100 uyuşmasa da, bu normal bir durum. Ortak payda bulunması için diplomasi, siyaset ve askeri diplomasi kullanılıyor. Ortak bir payda bulunmaya çalışılıyor" dedi.

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 11:40
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