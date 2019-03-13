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Rusya'dan Türkiye açıklaması: 15 Mart'ta görüşeceğiz

Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı Başkanı Sergey Dankvert,Rus ve Türk yetkililerin karşılıklı hayvansal ve bitkisel ürün ihracatı gibi konuları görüşmek üzere 15 Mart'ta bir araya geleceğini açıkladı.

13 Mart 2019 Çarşamba 18:57
Rusya'dan Türkiye açıklaması: 15 Mart'ta görüşeceğiz

Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı (Rosselhoznadzor), Rus ve Türk yetkililerin karşılıklı hayvansal ürün ihracatı ve Türk bitkisel ürünlerin Rusya'ya sevkiyatı ile ilgili konuları istişare edeceğini duyurdu.

Rosselhoznadzor'un açıklamasına göre Rosselhoznadzor Başkanı Sergey Dankvert, 15 Mart'ta Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar'la bir araya gelecek.
Dankvert ve Samsar, görüşmede karşılıklı hayvansal ürün ihracatı ve Türk mahsul ürünlerinin Rusya'ya sevkiyatını masaya yatıracak.

Bu yıl başlayacak

Rusya Tarım Bakanı Dmitriy Patruşev, geçen ay yaptığı açıklamada Türkiye pazarına sığır eti sevkiyatının bu yıl içerisinde başlamasını beklediklerini söylemişti.

Rusya üretimi sığır etinin Türkiye pazarına sevkiyatının yapılması, uzun zamandan beri tartışılan bir konu. İthalatın başlayabilmesi için gereken anlaşmaların sağlanmasına karşın sığır etinin sevkiyatına uzun zamandır geçilemiyor.

 

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 18:57
  1. Rusya
  2. Rosselhoznadzor Başkanı Sergey Dankvert

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