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Dünya Rusya'dan Türk SİHA'ları sözler: Silahlarını kullanmadan vurulması gerekiyor
Dünya

Rusya'dan Türk SİHA'ları sözler: Silahlarını kullanmadan vurulması gerekiyor

Azerbaycan-Ermenistan savaşında Türk Bayraktar SİHA'larından ağır darbe yiyen Rusya'da Türk SİHA'ları konuşulmaya devam ediyor. Rus savunma şirketinin tasarımcısı Pavel Sozinov, Bayraktar TB2'ye ilişkin "Onu zamanında tespit etmemiz ve silahlarını kullanmaya başlamadan önce vurmamız gerekiyor" açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-08-24 13:58:00 -
Rusya'dan Türk SİHA'ları sözler: Silahlarını kullanmadan vurulması gerekiyor

Dünya medyasının, çatışma alanlarındaki başarısı için "Türk SİHA’ları Rus hava savunma sistemlerini aşağıladı" manşetlerini attığı Bayraktar TB2 için, Rusya'dan bir itiraf daha geldi.

"Tespit edilir edilmez vurulmalı"

Rusya’nın en büyük silah üreticilerinden biri olan Almaz-Antey şirketinin tasarımcısı Pavel Sozinov, Rus haber ajansı RIA Novosti'ye verdiği röportajda, Bayraktar TB2'nin tespit edilir edilmez etmez etkisiz hale getirilmesi gerektiğini aksi takdirde pek şanslarının olmayacağını söyledi.

"Silahlarını kullanmaya başlamadan önce vurmamız gerekiyor"

Sozinov, "Herhangi bir sorun olmadığında onu zamanında görmemiz ve silahlarını kullanmaya başlamadan önce vurmamız gerekiyor" ifadesini kullandı. Almaz-Antey şirketi, Tor, Buk ve S-400 gibi sistemlerin üreticisi.

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