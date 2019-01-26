Rusya'dan Tunus'a, "Suriye rejimi, Arap Birliği'ne dönmeli" mesajı

TUNUS (AA) - Rusya ve Tunus dışişleri bakanları, Arap Birliği'nin bir sonraki zirvesinin ev sahibi Tunus'tan, Suriye'deki Esed rejiminin Arap Birliği'ne geri dönüşüne ilişkin olumlu mesajlar verdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kuzey Afrika turu kapsamında geldiği Tunus'ta, ev sahibi mevkidaşı Hamis el-Cihinavi ile bir araya geldi.

İkili, görüşmenin ardından düzenledikleri basın toplantısında, Tunus'ta 16 Mart'ta gerçekleştirilecek Arap Birliği liderler zirvesine Esed rejiminin de katılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cezayir ve Fas gibi Kuzey Afrika'daki Arap ülkelerine yaptığı ziyaretlerde rejimin birliğe dönüşü konusunu ele aldıklarını paylaşan Lavrov, "Arap Birliği zirvesinin ev sahibi Tunus'tan Suriye'nin Arap ailesine ve Arap Birliği'ne geri dönüş sürecini desteklemesini istiyoruz." dedi.

Tunus Dışişleri Bakanı Cihinavi de, rejimin Arap Birliği'ne dönüşünü reddetmeyerek, "Suriye bir Arap ülkesi ve doğal konumu Arap Birliği içerisindedir. Ancak, Suriye'nin Arap Birliği'ne geri dönüş meselesi Tunus'a değil Arap Birliği'ne bağlı. Buna (üye ülkelerin) dışişleri bakanları karar verecek." diye konuştu.

- Arap dünyasının Esed rejimine karşı tutumu

Arap ülkeleri Suriye'de iç savaşın başından bu yana Beşşar Esed rejimi ile ilişkilerde farklı stratejiler sergiledi. Son günlerde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in 7 yıl sonra Şam'da yeniden büyükelçilik açmaları dikkati çekerken uzmanlara göre Esed rejimi konusunda ortak bir Arap politikası ufukta gözükmüyor.

Katar yönetimi, Suriye krizinde Esed rejimi ile ilişkileri tamamen donduran tek Arap ülkesi olarak öne çıktı. Sudan yönetimi ise Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in Şam ziyaretiyle birlikte Esed rejimi ile ilişkilerde normalleşme adımını atan ilk ülke olmuştu. Cezayir, Irak ve Filistin, Esed rejimi ile diplomatik ilişkilerini bu 8 yıllık süreçte hiçbir kesintiye uğratmadan devam ettirmişti

Mısır, Suudi Arabistan, Lübnan, Umman, Tunus ve Fas ise Esed rejimi ile ilişkilerinde net bir tavır takınmamıştı.

Arap Birliği, Esed rejiminin üyeliğini Kasım 2011'de dondururken, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri Mart 2012'de büyükelçilerini geri çekmişti. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) da aynı yıl Suriye'nin üyeliğini askıya almıştı.

Ancak son dönemde Arap ülkelerinden bazıları Esed rejimine yakınlaşma yönünde adım atmıştı. Sudan Devlet Başkanı Beşir, Suriye'de iç savaşın başladığı 2011'den bu yana ülkeyi ziyaret eden ilk Arap lider oldu. Beşir, 16 Aralık'ta Suriye rejimi lideri Esed'le bir araya gelmişti.

Bundan 10 gün sonra iki Arap ülkesi daha Suriye rejimiyle normalleşme adımları atmıştı.

Önce BAE, ardından da Bahreyn, 7 yıl aradan sonra Şam'daki büyükelçiliklerini yeniden açtıklarını duyurdu.

BAE, Kasım 2018'den itibaren Esed rejimi ile normalleşme çağrısı yapmaya başlamıştı.



