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Rusya'dan Trump'ın teklifine ilk cevap geldi

Rusya'nın, ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Washington'u muhtemel ziyaretini görüşmeye hazır olduğu bildirildi.

20 Temmuz 2018 Cuma 11:59
Rusya'dan Trump'ın teklifine ilk cevap geldi

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoli Antonov, Trump'ın Putin'i ABD'ye davet etmesine ilişkin "Rusya'nın bu tür tekliflere her zaman açık olduğu" değerlendirmesinde bulundu. 

Antonov, "Bu konuyu görüşmeye hazırız." ifadesini kullanırken, davete resmi yanıtın Kremlin tarafından verileceğini vurguladı. 

Rusya'nın 2016'daki ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiğini iddialarını bir kez daha reddeden Rus Büyükelçi ayrıca hızla başka bir toplantıya geçmeden önce iki liderin Helsinki'de yaptığı zirvenin "sonuçlarını ele almanın" önemli olduğunu söyledi.

Kremlin yönetimi, Trump'ın teklifi konusunda henüz açıklama yapmadı. 

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma 11:59
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