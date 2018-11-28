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Rusya'dan Trump açıklaması: Görüşme onaylandı

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında G20 Zirvesi'nde yapılması planlanan görüşmeye dair bir açıklama yaptı.

28 Kasım 2018 Çarşamba 12:25
Rusya'dan Trump açıklaması: Görüşme onaylandı

Kremlin'den yapılan açıklamada Trump'ın söylediğinin aksine iki liderin görüşmesinin iptal edilmediği ve görüşmenin onaylandığı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna arasındaki deniz çatışması nedeniyle, Rusya lideri Vladimir Putin ile G20 Zrivesi kapsamında yapılması planlanan görüşmeyi iptal edebileceğini söylemişti.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 12:25
  1. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
  2. ABD Başkanı Donald Trump
  3. G20 zirvesi

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