Rusya'dan Trump açıklaması: Görüşme onaylandı

Kremlin'den yapılan açıklamada Trump'ın söylediğinin aksine iki liderin görüşmesinin iptal edilmediği ve görüşmenin onaylandığı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna arasındaki deniz çatışması nedeniyle, Rusya lideri Vladimir Putin ile G20 Zrivesi kapsamında yapılması planlanan görüşmeyi iptal edebileceğini söylemişti.