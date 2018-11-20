THY- Banjul
0553 313 94 23

Rusya'dan "ticaret savaşları" eleştirisi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov:- "Dünya Ticaret Örgütü kurallarına aykırı bir şekilde başlatılan ticaret savaşları, serbest ticaret ve rekabet standartlarını bozarak küresel ekonomik mimariye zarar veriyor” - "Amerikalı ve bazı batılı meslektaşlarımızın diplomasinin temelini ve diyalog kültürünü unuttuklarını görüyoruz”

20 Kasım 2018 Salı 15:48
Rusya'dan "ticaret savaşları" eleştirisi

MOSKOVA (AA) – Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ticaret savaşlarının Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına aykırı olduğunu belirterek, “Ticaret savaşları, serbest ticaret ve rekabet standartlarını bozarak küresel ekonomik mimariye zarar veriyor.” dedi.

Lavrov, başkent Moskova’da Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi’ne hitaben yaptığı konuşmada, küresel çapta ABD ve Çin arasında başlayan ticaret savaşlarını eleştirdi.

Ticaret savaşlarının, DTÖ kurallarına aykırı olduğunu vurgulayan Lavrov, “DTÖ kurallarına aykırı bir şekilde başlatılan ticaret savaşları, serbest ticaret ve rekabet standartlarını bozarak küresel ekonomik mimariye zarar veriyor.” değerlendirmesinde bulundu.

ABD’nin, bağımsız bir dış politika yürüten ülkeleri rakip olarak tanımlamaya devam ettiğini anlatan Lavrov, “Bu bağlamda, Washington’un Rusya’ya yönelik uygunsuz adımlar atmaya devam edeceğini tahmin edebiliriz. Amerikalı ve bazı batılı meslektaşlarımızın diplomasinin temelini ve diyalog kültürünü unuttuklarını görüyoruz.” diye konuştu.

ABD- Çin arasında “ticaret savaşı” olarak tanımlanan süreç, ABD’nin Temmuz 2018’de Çin’den ithal ettiği çok sayıda ürüne yüzde 25 ek gümrük tarifesi uygulamasıyla başlamıştı. Çin de karşı önlem olarak ABD’den ithal ettiği bazı ürünlere ek gümrük vergisi getirmişti.

Eylül sonunda, ABD Çin’den ithal ettiği 200 milyar dolarlık ürüne daha ek gümrük tarifesi uygulamaya başlarken, Çin ABD’den ithal ettiği 60 milyar dolarlık ürüne yönelik benzer uygulamaya geçmişti.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 15:48
  1. ABD
  2. Çin
  3. Lavrov
  4. Rusya
  5. Ticaret

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İHH'dan Atme Kampı'na okul
    1. İHH'dan Atme Kampı'na okul
    2. Bahçesinden patlamamış top mermisi çıktı
    3. Suudi Arabistan'da şiddetli yağışlar..
    4. Galatasaray İtalya deplasmanında
    5. Sosyal Politikalar Kurulu toplantısı
    6. İsrail bu yıl 900'den fazla Filistinli..
    7. Hakkari’nin Çukurca ilçesinde..
    8. İsrail duyurdu: İmzalamayacağız
    9. Mehmet Özdilek: Milli takımın başında..
    10. Mısıroğlu’na “vatan haini” diyen Kemal..
    11. CHP TBMM Grup Toplantısı
    12. Acı haberi maçta alan hakem,..
    13. ABD Suudilere 'yol haritası' verdi
    14. Hint mutfağı demek köri demek
    15. n11.com'dan yılbaşı heyecanına özel..
    16. Siirtli çocuklar çalıştırılan ve..
    17. Xiaomi Mi 8 Lite, n11.com'da satışa..
    18. TBMM Başkanı Yıldırım'dan önemli..
    19. Ülke karıştı! Asker parlamentoyu bastı
    20. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    Lüks sitede haşema skandalı
    Lüks sitede haşema skandalı
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı'ndan haber alınamıyor
    Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı'ndan haber alınamıyor
    İran'dan dünyaya dikkat çeken Türkiye mesajı
    İran'dan dünyaya dikkat çeken Türkiye mesajı
    "Türkiye İran olamaz" diyordu... Soluğu İran'da aldı!
    "Türkiye İran olamaz" diyordu... Soluğu İran'da aldı!

    Günün Karikatürü

    20 Kasım 2018
    Türkiye tek tek tespit etti! Altın vuruşa az kaldı
    Türkiye tek tek tespit etti! Altın vuruşa az kaldı
    Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kesin" Deyip AK Parti'nin İstanbul ve Antalya Adaylarını Yazdı
    Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kesin" Deyip AK Parti'nin İstanbul ve Antalya Adaylarını Yazdı