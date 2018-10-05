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Rusya'dan tarihi karar! Doları bırakıyorlar

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Avrupa ülkelerinin Rusya ile yaptığı ticarette doları bırakmak istediğini açıkladı.

05 Ekim 2018 Cuma 15:45
Rusya'dan tarihi karar! Doları bırakıyorlar

Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı ve Maliye Bakanı Anton Siluanov, Avrupa’nın, Rusya ile ticarette dolar kullanımını bırakmak istediğini belirterek, “Avrupa’nın kendi Euro-SWIFT sistemini kuracağına yönelik gelişmeleri takip ediyoruz. Böyle bir girişime biz de katılmaya hazırız.” dedi.

Siluanov, Rus haber kanalı Rossiya 24’e verdiği mülakatta, ABD’li kurum ve finans kuruluşlarının dolar kullanımına ilişkin kısıtlamaları nedeniyle, ülkelerin çözüm arayışında olduklarına işaret etti.

ABD’nin politikası nedeniyle Avrupalı şirketlerin de dolar kullanımını azaltmak istediklerini anlatan Siluanov, “Bunlar her zaman iki tarafın çözümleridir, bu yüzden şimdi ortaklarımızla birlikte çalışacağız.” diye konuştu.

"Hazırız"

Avrupa’nın kendi ödeme sistemini kurmaya yönelik girişimlerde bulunduğunu anımsatan Siluanov, “Avrupa’nın, petrol ürünleri ve çeşitli emtialara yönelik ödemeler de dahil kendi Euro-SWIFT sistemini kuracağına yönelik gelişmeleri takip ediyoruz. Böyle bir girişime biz de katılmaya hazırız.” değerlendirmesinde bulundu.

Rus hükümetinin basın servisinden dün yapılan açıklamada, dolar kullanımının azaltılmasına yönelik çalışmaların yürütüldüğü bildirilmişti.

Rusya’nın en büyük ikinci bankası VTB’nin Başkanı Andrey Kostin, yaptığı açıklamada, savunma sanayisi dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde ulusal paranın kullanımının kademeli bir şekilde artırılması gerektiğini söylemişti.

"Ulusal birimlerin kullanımına eğilim var"

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov ise Rusya’nın dolar kullanımının azaltmasına yönelik sürecin kolay olmayacağını belirterek, "Bu, zaman isteyen ve özen gerektiren bir süreç. Ancak zorlu olmasına rağmen uluslararası ticarette ulusal para birimlerinin kullanımını arttırmaya yönelik eğilimler var." şeklinde konuşmuştu.

 

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 15:45
  1. Rusya
  2. ABD
  3. Dolar

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