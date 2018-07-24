0553 313 94 23

Rusya'dan sürpriz NATO çıkışı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Trump'ın Helsinki'de yaptığı zirvenin Rusya'nın NATO üyesi ülkelerle askeri iş birliğinin derinleştirilmesini hızlandıracağını bildirdi.

24 Temmuz 2018 Salı 20:14
Rusya'dan sürpriz NATO çıkışı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Finlandiya'da yaptığı zirvenin Rusya'nın NATO üyesi ülkelerle askeri iş birliğinin derinleştirilmesini hızlandıracağını bildirdi.

Şoygu, Bakanlıkta yaptığı açıklamada, Putin ve Trump'ın Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de yaptığı görüşmenin Rusya'nın NATO üyesi ülkelerle askeri iş birliğini etkileyeceğini belirterek, "Helsinki'de gerçekleşen Rusya-ABD zirvesinin, Washington ve NATO üyesi ülkelerle olan askeri iş birliğimizin derinleştirilmesine ivme katacağını düşünüyoruz." dedi.

NATO üyesi ülkelerin Doğu Avrupa'da askeri hava tatbikatlarını arttırdığına dikkati çeken Şoygu, bu bölgede NATO askerlerinin sayısının 2 binden 15 bine çıktığı bilgisini paylaştı.

Şoygu ayrıca ABD'nin yardımıyla Avrupa'da Finlandiya, Estonya, Polonya, Almanya ve Fransa'da siber operasyon merkezleri oluşturulduğunu ifade etti.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 20:14
  1. Rusya
  2. ABD
  3. nato

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ağrıların sebebi duygular mı?
    1. Ağrıların sebebi duygular mı?
    2. Sazlık alanda 513 kök Hint keneviri..
    3. Süper Lig'in yeni ekibinden Egemen..
    4. Kadın hastalıklarında erken tanının..
    5. TSK'nın M60 tankları artık daha güçlü
    6. İki bayram arasında evlenmek caiz midir?
    7. 'ABD'nin Suriye'de kalması için tek..
    8. Kahramanmaraş'ta işçi servisi..
    9. Kadıköy’de narkotik operasyonu: 2 kişi..
    10. Ebeveynlerin çocuklarına yaklaşımları..
    11. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Yunanistan'a..
    12. Kılıçdaroğlu'nun koltuğu kaptırmama..
    13. Galatasaray'da deprem! İstifa etti
    14. Dikkat dağınıklığı yaşıyorsanız...
    15. Bir erkek evli olmayan kız kardeşine..
    16. İştah kontrolü neden önemlidir?
    17. Bebeğinizin emeklemesine fırsat verin!
    18. Katar'dan dikkat çeken ABD hamlesi
    19. Selfie bağımlılığı psikolojik soruna..
    20. Bebeklerin gözlerinde çapaklanma neden..
    İYİ Parti’de ortalık karıştı! Akşener fenalaştı
    İYİ Parti’de ortalık karıştı! Akşener fenalaştı
    Rıza Zelyut, antikemalist Safiye İnci'ye sarktı! Ahlaksız sözlere tepkiler çığ gibi
    Rıza Zelyut, antikemalist Safiye İnci'ye sarktı! Ahlaksız sözlere tepkiler çığ gibi
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"
    Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"
    Kayıp Evrim'in babasından korkunç ifade!
    Kayıp Evrim'in babasından korkunç ifade!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Askerlik süreci kısalıyor mu?