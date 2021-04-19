  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rusya'dan Suriye'de kanlı saldırı: 200 şehit!
Dünya

Rusya'dan Suriye'de kanlı saldırı: 200 şehit!

Rusya, Suriye'de muhalif gruplara hava saldırısı düzenledi. Reuters'ın haberine göre saldırıda 200 kişi şehit edildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-19 23:05:00 - 2021-04-19 23:15:34
Rusya'dan Suriye'de kanlı saldırı: 200 şehit!

İngiliz haber ajansı Reuters'ın haberine göre, Rusya, Suriye'deki Palmira'nın kuzeydoğusunda bulunan muhaliflere ait üssü vurdu. Düzenlenen hava saldırısında 200 kişinin şehit edildiği belirtilirken, muhaliflere ait birçok mühimmatın da yok edildiği aktarıldı.

Rusya'nın vurduğu bölgede silahlı muhaliflerin yanı sıra sivil insanların da bulunduğu aktarıldı. Saldırının ardından bölgede alevlerin de yükselmeye başladığı bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Anketçi isim sonuçları açıkladı: Bu iki gruba ulaşan seçimi kazanır
Siyaset

Anketçi isim sonuçları açıkladı: Bu iki gruba ulaşan seçimi kazanır

MetroPoll Araştırma Şirketi, son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. MetroPoll yöneticisi Özer Sencar, kararsız ve dar gelirli seçmenin ki..
Libya, Mısır ve Türkiye arasında yeni dönem aralanıyor! İşte elleri boş dönen ülkeler
Dünya

Libya, Mısır ve Türkiye arasında yeni dönem aralanıyor! İşte elleri boş dönen ülkeler

Yakın zamanda yaşanan tüm gelişmeler Libya, Mısır ve Türkiye arasında Doğu Akdeniz denkleminde yeni bir dönemin aralandığına işaret oldu. Li..
Hulki Cevizoğlu'ndan muhalefeti çıldırtacak sözler
Gündem

Hulki Cevizoğlu'ndan muhalefeti çıldırtacak sözler

Bir televizyon kanalına konuk olan Dr. Hulki Cevizoğlu, "Ben Kanal İstanbul’a evet diyen bir Atatürkçüyüm" diyerek Kanal İstanbul projesinin..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay