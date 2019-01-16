0553 313 94 23

Rusya'dan Suriye'de "güvenli bölge" açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov:"(Suriye'de güvenli bölge oluşturulması) Türkiye dahil Suriye'nin komşuları ve bölgedeki tüm tarafların güvenliğini ve çıkarlarını gözeteceğiz"- "Bunların tümüne, Suriye'de rejimin toprak bütünlüğünü en kısa süre içerisinde sağlayacağı çerçeveden bakmak gerekiyor"

16 Ocak 2019 Çarşamba 13:24
Rusya'dan Suriye'de "güvenli bölge" açıklaması

MOSKOVA (AA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fırat'ın doğusunda oluşturulması gündeme gelen "güvenli bölge"ye ilişkin, "Türkiye dahil Suriye'nin komşuları ve bölgedeki tüm tarafların güvenliğini ve çıkarlarını gözeteceğiz." dedi.

Lavrov, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın gündeme getirdiği ve Türkiye'nin ilk etapta olumlu baktığı güvenli bölge planına ilişkin AA muhabirinin sorusunu yanıtladı.

Söz konusu plana ilişkin sürecin Suriye'nin toprak bütünlüğü çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini belirten Sergey Lavrov, "Bunların tümüne, Suriye'de rejimin toprak bütünlüğünü en kısa süre içerisinde sağlayacağı çerçeveden bakmak gerekiyor. Bu konu elbette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir sonraki müzakereler için geldiğinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ele alınacak." diye konuştu.

Lavrov, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasının önemine işaret ederek, "Ancak tekrar etmek isterim ki burada ana amaç, ABD, Türkiye ve Rusya dahil BM'nin tüm üyeleri tarafından imzalanan Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanması. Bu arada elbette Türkiye dahil Suriye'nin komşuları ve bölgedeki tüm tarafların güvenliğini ve çıkarlarını gözeteceğiz." şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, bir süre önce Twitter'dan yaptığı açıklamada, Suriye'de "20 mil" (32 kilometre) uzunluğunda bir güvenli bölge kurulmasından söz etmişti. Açıklamanın ardından Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan telefon görüşmesi yaparak, konunun detaylarını değerlendirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu hat için, "Suriye'de Türkiye sınırı boyunca bizim tarafımızdan oluşturulacak güvenli bölge dahil, hatırlayın Obama döneminden itibaren benim vurguladığım, bu güvenli bölge konusu 20 mil olarak kendisi tarafından da ifade edildi ki bu da 32 kilometre derinlikte bir güvenli bölge." ifadesini kullanmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 13:24
  1. Rusya
  2. Suriye
  3. türkiye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin yeni iddianame
    1. MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin..
    2. Beşiktaşlı taraftarlardan takımlarına..
    3. Oltasında takılan balığa kendisi bile..
    4. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz..
    5. 19. İzocam Öğrenci Yarışması başladı
    6. Yerli kömür üretiminde rekor kırıldı
    7. Trump'ın tehdidi sonrası tartışılan..
    8. Eşinin "FETÖ'cü" diye ihbarda..
    9. Rusya'dan Suriye'de "güvenli bölge"..
    10. İran'da ekonomik kriz hırsızlık..
    11. Saadet Partisi'nde iki isim daha belli..
    12. Fenerbahçeli futbolcular kanser..
    13. Altay Kulübü 105 yaşında
    14. Youtube'dan flaş karar! O videolar..
    15. Piyasalarda gün ortası
    16. Engelli milli atıcılara altın hediye..
    17. Safranbolu konakları beyaz örtüyle..
    18. Yemen görüşmelerinin ikinci turu..
    19. Trafik kazaları MOBESE kameralarında
    20. Dondurucu soğuklar, yaban hayatını..
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar

    Günün Karikatürü

    16 Ocak 2019
    Melih Gökçek'ten o isme sert sözler: Görünce çatır çatır çatlayacaksın
    Melih Gökçek'ten o isme sert sözler: Görünce çatır çatır çatlayacaksın
    Yaptırmayan yandı! 2 bin 558 lira cezası var
    Yaptırmayan yandı! 2 bin 558 lira cezası var