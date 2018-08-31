Rusya'dan suikast açıklaması!

Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti (DNR) Başkanı Aleksandr Zaharçenko’nun ölümüyle sonuçlanan saldırının terör eylemi olduğunu belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev’in barış vaatlerini yerine getirmeyip kanlı katliamlara geçme kararı aldığını kaydetti.

Zaharova, "Kiev'deki savaş partisi, Minsk anlaşmasını yerine getirmek ve iç çatışmayı çözüme kavuşturma yollarını aramak yerine terör senaryosunu hayata geçirerek bölgede onsuz da zor olan durumu daha da kötüleştiriyor. Barış vaatlerini yerine getirmeyip görünüşe bakılırsa kanlı katliama geçme kararını almışlar" diye konuştu.

Zaharova, "Dünya toplumu, masum vatandaşların gözü önünde işlenen bu cinayetin yansız olarak araştırılmasını talep etmeli, hatta Ukrayna'daki politik sistemin kukla olduğu dikkate alınırsa bu araştırmayı kontrol etmeli" diye kaydetti.