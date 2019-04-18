Rusya'dan Sudan Askeri Geçiş Konseyine destek

HARTUM (AA) - Rusya'nın Sudan'daki Askeri Geçiş Konseyi ile iş birliğine hazır olduğu bildirildi.

Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi tarafından yapılan açıklamaya göre, Konsey Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov'u Hartum'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Bogdanov, kabulde, gelişmeler önemsendiği için Rusya yönetiminin talimatıyla Sudan'daki durumu yakından görmek üzere Hartum'a geldiğini söyledi.

Sudanla ikili ilişkilerin geliştirilmesine, iki ülke ve halklarının çıkarına olan iş birliğinin sürdürülmesine ülkesinin hazır bulunduğunu ifade eden Bogdanov, Rusya'nın Sudan'daki olayların halkın istekleri doğrultusunda olduğundan emin olduğunu vurguladı.

Görüşmede, İki ülke arasındaki ilişkilerin tüm alanlarda ezeli, güçlü ve derinlikli olduğunu belirten Burhan da böyle bir aşamada Rusya'nın ülkesine verdiği destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Burhan, Bogdanov'a ülkedeki güvenlik ve politik alanlardaki gelişmeler hakkında bilgi vererek, başında bulunduğu konseyin görevinin iki yılı geçmeyecek süre zarfında yönetimi halka teslim etmek olduğunu söyledi.

- Sudan'daki gelişmeler



Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, 11 Nisan'da devlet televizyonunda Yüksek Güvenlik Konseyi Başkanı sıfatıyla yaptığı konuşmada, ordunun ülke yönetimine el koyduğunu, iki yıllık geçiş döneminin başladığını ve Ömer el-Beşir'in tutuklandığını duyurmuştu ancak Bin Avf, Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin etmesinin üzerinden 24 saat geçmeden, görevini bıraktığını ve yerine Abdulfettah el-Burhan'ı seçtiğini açıklamıştı.



Bin Avf'ın görevi bırakmasının ardından Askeri Geçiş Konseyi'nin başına geçen Burhan, 13 Nisan'da Askeri Geçiş Konseyi adına kararname yayımlayarak 8 kişinin konsey üyeliğine atandığını duyurmuştu.



Askeri Geçiş Konseyi üyeliklerine atanan ordudan 6 kişi, emniyet teşkilatı ve istihbarattan birer kişi yemin ederek göreve başlamıştı.



Sudan, 19 Aralık 2018'den bu yana hayat pahalılığının protesto edildiği ve Beşir'in görevi bırakmasının istendiği gösterilere sahne oluyordu.

