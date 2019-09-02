Su-35 ve Su-57 ile ilgili Rusya'dan açıklama: Türkiye'ye bağlı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 27 Ağustos’ta Moskova’ya yaptığı ziyaretten sonra, ''Türkiye Rusya'dan savaş uçağı alacak mı?'' tartışmaları yoğunlaştı.

Rossiya-1 kanalında yayınlanan 'Moskova. Kremlin. Putin' programına konuk olan Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov, gündemdeki 'Türkiye Rus uçağı alacak mı?' konusuna ilişkin önemli açıklamarda bulundu.

Ankara karar verir

Türkiye'nin özellikle Su-35 ve Su-57'ye ilgi gösterdiğini belirten Borisov, iki ülke arasında bir olası bir anlaşmaya Ankara'nın karar vereceğini belirtti.

Geçtiğimiz günlerde gazetecilerin MAKS-2019 Air Show ile ilgili sorularını yanıtlayan Borisov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyareti ile ilgili, ''Hem Su-57, hem de Su-35'i göstereceğiz'' demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nihai karar sonrası adım atacağız

Rusya ziyaret dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan Su-57’nin, F-35'e alternatif olup olamayacağına yönelik soruya, ''Burada eğer ABD bizimle ilgili kararını verirse, bir defa buradaki 8-9 ülkenin her birine uçak başına nereden bakarsanız bakın 8-9 milyon dolar maliyet bindiriyor. Bunu da tabi kendilerinin düşünmesi lazım. Biz şu anda beklemedeyiz. Nihai kararlarını bekliyoruz. Onların nihai kararını da öğrendikten sonra adımlarımızı atacağız. Yani biz şu endişeyi taşımıyoruz; “Acaba bu olmazsa ne olur” diye bir şey yok. Her şey olur. Temin edebleceğimiz pazarlar çok.” şeklinde yanıt verdi.